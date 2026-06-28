◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカー日本代表は現地時間27日、決勝トーナメント1回戦ブラジルとの大一番を前に、日本代表の各選手が心境を明かしました。

この日、ベースキャンプ地・ナッシュビルでの最終調整を終えて、決戦の地・ヒューストンへ移動した日本代表。目標の優勝へ向けて、日本時間30日には運命のブラジル戦に挑みます。

▼長友佑都

「冷静さ。勢いだけではやっぱり決勝トーナメントは勝てないなと思う。どんなときも冷静に、自分たちが積み上げてきたサッカーで戦っていくっていう冷静さが必要かな。勝ちます。見ていてください」

▼板倉滉

「個の技術だったり、個で打開できる力っていうのはブラジルの強みだと思うし、そこを抑える準備はできている。まずはベースのところ、この予選3試合やってきたところっていう、そこを崩さずにやる必要はあると思う。逆に言ったら、相手が攻撃に時間をかけたい分、自分たちが奪った後にチャンスになる部分は増えると思うので。非常によい話し合いもできているし、準備ができているかなと思います」

▼鎌田大地

「この8年間だけじゃなくて、日本サッカーが積み上げてきたものを、本当に証明できる大きなチャンスだと思いますし、自分たちにはその大きなチャンスがあるので、それを楽しまないといけないと思う。それをピッチで表現できるように、僕たちはやっていきたいなと思います」

▼小川航基

「僕は試合を決めるのはセットプレーなんじゃないかなと思っていて。それくらいセットプレーは重要なポイントだなというふうには、僕自身今大会を通しても感じています。そういった意味では、僕らがセットプレーのチャンスを獲得できれば、得点のチャンスは、僕が生きる場面が、増えるんじゃないかなと思います」

▼上田綺世

「自分たちがいろんな国の人たちとか、もちろん日本の方々もそうですし、現地で応援されている、期待してもらっているというのは、メディアも通して感じています。その中でブラジルという素晴らしい相手、僕たちがどういうパフォーマンスをして、結果を残すのかっていうのは、すごい重要な試合になるし、これからの日本のサッカーにすごい影響を与えられるようなゲームになると思うので、しっかりいい準備をして、素晴らしい結果を持ち帰りたいと思います」

▼田中碧

「そんなに相手のことを多く語りたくはないですけど、クオリティーはやっぱりあるので。チームとしてもそうですけど、改めて1対1だったり、個人個人の戦い、それは攻守ともにすごく重要にはなるので、そこは全員が意識高くやればいいかなと思います。(セットプレーの攻撃面について)ここ2戦では、なかなかチャンスにはなっていなかったので、そこはやっぱり一工夫というか、キッカーもそうですけど、中も。やっぱりゴールにつながらなくても、そこで流れを引っ張ってこられるように、チャンスにはつなげたいなと思います」

▼町野修斗「まだまだこんなところで終わりたくないですし、決勝までまずいって、優勝するところが僕たちの目標なので。チーム一丸となって、日本一丸となって勝ちたいなと思います」