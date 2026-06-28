「センチメンタルグラフティリメイク」

エンターグラムは、恋愛シミュレーションゲーム「センチメンタルグラフティリメイク」を発売する。発売日および価格は未定。

本作は1998年にNECインターチャネルよりセガサターン向けに発売された「センチメンタルグラフティ」のリメイク作品。ビジュアルや演出面を強化し、アスペクト比は16:9に対応する形で、25年以上の時を経てリメイクされる。

今作では一部シナリオについて時勢に合わせて調整を加えるものの基本的には変更を行なわず、キャラクターの設定などはオリジナル版と同様になる。具体的な変更点は、演出やゲーム中のイラストと背景、ゲームシステムやUIなどとなる。発売日などの続報は公式ページにて公開される予定。今回は発表に合わせてメインビジュアルとロゴが公開された。

ヒロイン6名の声優についてもオリジナル版と同様に同じ事務所でのキャスティングを実施。残りの6名については一般公募オーディションが行なわれ、本日6月28日より7月31日にかけて応募が可能となっている。

□「声優オーディションサイト」のページ

声優情報（敬称略）

・沢渡ほのか役：橘美來（たちばなみらい）

・永倉えみる役：巻野椿（まきのつばき）

・綾崎若菜役：宮沢小春（みやざわこはる）

・森井夏穂役：日向もか（ひなたもか）

・杉原真奈美役：夏目ここな（なつめここな）

・松岡千恵役：相川奏多（あいかわかなた）