新生ゼロワンで伝統のシングルリーグ戦「火祭り２０２６」が２８日、東京・新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われ、Ａブロックの田中将斗（５３）が開幕２連勝を飾った。

巨体の羆嵐に、必殺のスライディングＤを叩き込んでフォール勝ち。試合後は腹部を冷やしながらコメントルームに現れた。「一発一発が体重あることによってケタ違い。途中でアバラを痛めつて、呼吸がきつくてこちらのペースに引きずり込めなかった」と苦戦を認めつつも「最後、３つ（３カウント）取ったの、俺やから。これで開幕２連勝、全勝して後楽園まで行きたい」と言い切った。

「火祭り」史上最多５度の優勝を誇る田中だが、前回Ｖは２０１７年までさかのぼる。９年ぶり６度目の優勝を実現させるため、８月７日東京・後楽園ホール大会の優勝決定戦まで全勝で突っ走る決意だ。

また、同ブロックの世界ヘビー級王者・松永準也（２９）は、黒潮ＴＯＫＹＯジャパンにビースティングを決めて快勝。初戦で羆嵐と引き分けたが、リーグ戦初白星を挙げ「その後は全勝で俺が今年の火祭り、必ず優勝する」と、２３年以来２度目のＶを誓っていた。