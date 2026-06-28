◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）

自らの任務は遂行した。だが、勝利投手にはなれなかった。ＤｅＮＡの石田裕太郎投手（２４）は巨人戦に先発し、６回を７安打２失点の粘投。だが、打線の援護に恵まれなかった。それでも気迫の８９球で、しっかりと試合を作った。

巨人戦は過去１０戦（先発８）で０勝６敗。“１１度目の正直”を目指して、雨でぬかるむハマスタのマウンドに向かった。雨が降り注ぐ悪条件の中でも、強い気持ちで右腕を振った。初回は３者凡退の好スタート。２回先頭、ダルベックの左中間二塁打をきっかけに１死一、三塁とピンチを招き、キャベッジに右前適時打を浴びて先制点を献上したが、大崩れすることなくゲームメイクした。見守った小杉コーチも「雨天中止で２試合流れた中で、調整は問題なくできている」と対応力をたたえた。

今季の巨人戦４試合では白星こそないが、いずれもクオリティースタート（６回以上自責３以下）に成功していることは、胸を張っていい。登板前日の２７日には「僕ができることは１試合１試合、投げていくっていうことだけだと思う。チームが勝つために試合を作れたらいい」と語っていた右腕。次回こそは“１２度目の正直”で、巨人から白星を挙げてみせる。