北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。英データ分析会社が1次リーグのベストイレブンを選出。日本からは唯一、中村敬斗（スタッド・ランス）が選ばれた。

英データ分析会社「オプタ・アナリスト」は「ワールドカップ2026：グループステージのベストイレブン」と題する記事を掲載。エムバペ（フランス）、ハーランド（ノルウェー）、メッシ（アルゼンチン）、ヴィニシウスJr.（ブラジル）といった世界的スターが選ばれる中、左サイドバックに中村が選出された。

記事は「ケイト・ナカムラがウイングバックとして起用され、非常に攻撃的な意識の持ち主であることを考えると、私たちの“左サイドバック”の選択は少し進歩的かもしれない」と前置き。「しかし、右サイドバックで守備的な選択（ガーナのマービン・セナヤ）をしたことでバランスは取れる」とした。

その上で、「彼の北米でのパフォーマンスに基づけば、来季も（フランス2部の）リーグ・ドゥのランスでプレーする可能性は低そうだ」と格上のリーグやクラブからの引き抜きを予想。「素早く、機敏で、遠慮がない。彼は日本の左サイドから本当に厄介な存在になっている」と称えた。

オランダ戦でのゴールを「賢いフィニッシュ」と称賛。チュニジア戦で鎌田大地が決めた先制ゴールについても、「彼が鮮やかにお膳立てした」とした。「彼は7回のドリブルのうち5回を完了させ、9つのシュートへの関与（5本のシュートと4つのチャンスメイク）は、今大会の名目上のフルバック、ウイングバックの中で5位だった」と活躍を振り返った。

最後は「日本のダイナミックさは、時に中立のファンも魅了してきたが、ナカムラがそれに貢献したことは間違いない」と評されている。



（THE ANSWER編集部）