サマーシリーズ２０２６のサマージョッキーズシリーズは、２８日に行われた第３戦の函館記念・Ｇ３を終えて、１位は１５ポイントの北村友一騎手となった。同騎手は第１戦の函館スプリントＳをピューロマジックで制し、１０ポイント獲得。この日の函館記念は、ケリフレッドアスクで２着に入り、５ポイント加算で計１５ポイントとしてトップに立った。

単独２位は、第２戦のしらさぎＳをエルトンバローズで制している松若風馬騎手が１０ポイントで続いた。函館記念をファウストラーゼンで制し、本来なら１０ポイントで並ぶはずだった小林美駒騎手は、最後の直線で外側に斜行したことについて騎乗停止処分（７月１１日〜１９日）を受けており、「サマージョッキーズシリーズについて、騎手が騎乗停止以上の処分を受けた場合は、点数を与えないこととする」とのルールに基づき、０点となった。

同シリーズの１０位までの順位は以下の通り（順位、騎手名、ポイント）

１位 北村友一 １５

２位 松若風馬 １０

３位 横山和生 ７

４位 坂井瑠星 ６

５位 池添謙一 ５

〃 佐々木大輔 ５

〃 富田暁 ５

８位 横山武史 ４

９位 北村宏司 ３

〃 武 豊 ３

〃 丹内祐次 ３