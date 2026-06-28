函館記念で北村友一騎手騎乗のケリフレッドアスクは２着

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　サマーシリーズ２０２６のサマージョッキーズシリーズは、２８日に行われた第３戦の函館記念・Ｇ３を終えて、１位は１５ポイントの北村友一騎手となった。同騎手は第１戦の函館スプリントＳをピューロマジックで制し、１０ポイント獲得。この日の函館記念は、ケリフレッドアスクで２着に入り、５ポイント加算で計１５ポイントとしてトップに立った。

　単独２位は、第２戦のしらさぎＳをエルトンバローズで制している松若風馬騎手が１０ポイントで続いた。函館記念をファウストラーゼンで制し、本来なら１０ポイントで並ぶはずだった小林美駒騎手は、最後の直線で外側に斜行したことについて騎乗停止処分（７月１１日〜１９日）を受けており、「サマージョッキーズシリーズについて、騎手が騎乗停止以上の処分を受けた場合は、点数を与えないこととする」とのルールに基づき、０点となった。

　同シリーズの１０位までの順位は以下の通り（順位、騎手名、ポイント）

１位　北村友一　１５

２位　松若風馬　１０

３位　横山和生　　７

４位　坂井瑠星　　６

５位　池添謙一　　５

〃　　佐々木大輔　５

〃　　富田暁　　　５

８位　横山武史　　４

９位　北村宏司　　３

〃　　武　豊　　　３

〃　　丹内祐次　　３