テレビ東京・北川莉央アナウンサー(22)が28日、同局の「テレ東音楽祭 2026夏」に出演し“初鳴き”を果たした。



【写真】動いてるっ かわいく番組をアピールした北川莉央アナ

番組がスタートした午後6時半のタイミングでは、自身のインスタグラムのストーリーズに動画を投稿し、出演をアピール。「#テレ東音楽祭」というパネルと同局のキャラクター・ナナナを持った動画で、ロングのワンピース姿だった。衣装を見せるようにくるりと1回転してみせた。



番組では「テレビ東京、新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとしての地上波はきょうが初めてなので、とても緊張しています」とあいさつ。モー娘。と同じハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceを紹介した。「SNSの総再生回数7億回超え。Juice=Juiceで『盛れ!ミ・アモーレ』です、どうぞ」と笑顔を見せた。



北川アナは2019年からモーニング娘。の15期メンバーとして活躍していたが、25年12月27日、東京・パルテノン多摩・大ホールでソロコンサートを行い、グループを卒業し芸能界から引退していた。その後、テレ東にアナウンサーとして就職したことが報じられ、「テレ東音楽祭」で“初鳴き”(アナウンサーが初めて原稿を読むという意味の業界用語)することが伝えられていた。



（よろず～ニュース編集部）