完全新作劇場版『KING OF PRISM-Tri-Star Act-』制作決定 映像公開「その絆が今、試される――」
劇場アニメ『KING OF PRISM』シリーズの完全新作劇場版となる『KING OF PRISM-Tri-Star Act-』が制作されることが決定した。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁となり、主人公の一条シン役・寺島惇太よりコメントも公開された。10周年の節目を迎えた『KING OF PRISM』シリーズの新たに動き出す物語となる。
【動画】そのキャラ出るの！公開された『KING OF PRISM』新作映像
『KING OF PRISM』は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。アニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」（2013〜2014年放送）のスピンオフとして劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」（2016年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となった。
特報映像は、エリートプリズムスタァ養成スクール“シュワルツローズ”の総帥である法月仁(CV.三木眞一郎)がプリズムショーのトリオ大会「PRISM.3」にて、一条シン(CV.寺島惇太)たちプリズムスタァユニット“SePTENTRION”が所属する“エーデルローズ”の打倒を高らかに宣言するシーンから開幕。
前作「キンツア」にて新たに結成された “TRI-UMviratuS(トリウンヴィラトゥス)”や、“Over The Rainbow”ら実力派スタァユニットが次々と大会への参加を表明する中、「翼をかけて勝負だ！鷹梁ミナト！」と宣戦布告するミナトの弟、鷹梁潮改め高輪ゲッタウェイプリンス(CV.小林千晃)も。
また、“SePTENTRION”を代表して大会へ出場する、太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)、十王院カケル(CV.八代拓)、鷹梁ミナト(CV.五十嵐雅)が、それぞれ抱えた想いを吐露するなど、先の展開がますます気になる映像となっている。
ティザービジュアルには、「その絆が今、試される――」のキャッチとともに、キャラクターデザイン・松浦麻衣描き下ろしのユキノジョウ、カケル、ミナトの姿が描かれている。今作で「PPRISM.3」に出場することとなる“SePTENTRION” の”年長組”である3人が、夕暮れに“エーデルローズ”の寮で談笑する、エモーショナルな1枚となった。
■寺島惇太（一条シン役）コメント全文
ついに、ついにです…！キンプリ新作制作決定！ありがとうございまーーーす！！！！タイムマシンに乗り様々な時空を巡りついに我々は辿り着きました。トリオ大会という未知の煌めきが待つ場所に。どんな展開が待っているのだろうと色々想像してみるのですが、きっと想像通りになるわけがないのでいずれ届く台本をワクワクしながら待つことにしましょう…。また皆さんと劇場で煌めける日を楽しみにしています！
【動画】そのキャラ出るの！公開された『KING OF PRISM』新作映像
『KING OF PRISM』は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。アニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」（2013〜2014年放送）のスピンオフとして劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」（2016年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となった。
前作「キンツア」にて新たに結成された “TRI-UMviratuS(トリウンヴィラトゥス)”や、“Over The Rainbow”ら実力派スタァユニットが次々と大会への参加を表明する中、「翼をかけて勝負だ！鷹梁ミナト！」と宣戦布告するミナトの弟、鷹梁潮改め高輪ゲッタウェイプリンス(CV.小林千晃)も。
また、“SePTENTRION”を代表して大会へ出場する、太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)、十王院カケル(CV.八代拓)、鷹梁ミナト(CV.五十嵐雅)が、それぞれ抱えた想いを吐露するなど、先の展開がますます気になる映像となっている。
ティザービジュアルには、「その絆が今、試される――」のキャッチとともに、キャラクターデザイン・松浦麻衣描き下ろしのユキノジョウ、カケル、ミナトの姿が描かれている。今作で「PPRISM.3」に出場することとなる“SePTENTRION” の”年長組”である3人が、夕暮れに“エーデルローズ”の寮で談笑する、エモーショナルな1枚となった。
■寺島惇太（一条シン役）コメント全文
ついに、ついにです…！キンプリ新作制作決定！ありがとうございまーーーす！！！！タイムマシンに乗り様々な時空を巡りついに我々は辿り着きました。トリオ大会という未知の煌めきが待つ場所に。どんな展開が待っているのだろうと色々想像してみるのですが、きっと想像通りになるわけがないのでいずれ届く台本をワクワクしながら待つことにしましょう…。また皆さんと劇場で煌めける日を楽しみにしています！
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