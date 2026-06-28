【ソウル＝仲川高志】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２７日（日本時間２８日）、韓国の２大会ぶりの１次リーグ敗退が確定した。

１次リーグＡ組の韓国はチェコとの初戦で逆転勝ちを収めたものの、メキシコとの第２戦、南アフリカとの第３戦を続けて落とし、１勝２敗の勝ち点３で３位に終わった。決勝トーナメント進出は他組の３位との争いとなっていたが、得失点差などで上位８チームに入れなかった。

韓国でサッカーは野球と並ぶ国民的スポーツだ。今大会は、同国史上最高のサッカー選手とされる孫興民（ソンフンミン）らタレントがそろったことや、１次リーグで欧州や南米の強豪国との対戦がないことから、決勝リーグ進出への期待は高かった。予想を裏切る結果となり、国民は落胆している。

韓国メディアは「大惨事」（スポーツ朝鮮）、「史上最悪のＷ杯」（日刊スポーツ）などと厳しい論調で伝えた。李在明（イジェミョン）大統領は２８日、自身のＳＮＳで「決勝リーグ進出失敗は組織と人事の失敗によるものだ」と糾弾。「（スポーツを所管する）文化体育観光省は、事態の正確な状況と原因分析を行い、再発防止に向けて取り組んでほしい」と呼びかけた。

今大会は、現役時代に「アジア最高のリベロ」と呼ばれ、Ｊリーグでもプレーした洪明甫（ホンミョンボ）監督が率いたが、引責辞任は避けられない情勢となっている。スポーツ韓国は「明らかに監督の責任だ。２０２７年１月まで任期は残っているが、自主的に辞退しなければならない」と迫った。