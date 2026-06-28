「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２８日、鳴門）

絶好のコンディションで優勝戦が行われ、予選トップ通過で、ファイナル１号艇を勝ち取った吉田拡郎（４４）＝岡山・９０期・Ａ１＝が、インからトップＳで逃げ切って、１４年７月のまるがめオーシャンカップ以来、史上７位となる久々１１年１１カ月ぶり２回目のＳＧ戴冠となった。接戦だった２着争いは遠藤エミ（滋賀）が先着。３着には馬場貴也（滋賀）が入った。

長い長いトンネルを抜け、吉田が２０１４年のまるがめオーシャンカップ以来１１年１１カ月ぶりのＳＧ優勝を決めた。

レースは完璧だった。インからコンマ０８のトップＳで１Ｍを先制。「風がやんでいるように感じてまくられないように仕掛けたが少し放った。でも僕はそこ（Ｓ）しかないですからね」とほぼ会心のスリット。その後は「馬場ちゃんに差されるから、絶対に差されないターンをしようと思った。１Ｍは少し漏らしたが、舟の返りは良かったのでいいターンができました。ここで後ろを離したので優勝できたと思いました」と満面の笑みで振り返った。

今節はチルト３でスタート。２号艇ながら１走目は６コースを選択し３着。「大変な１日だった。１走目は優勝戦より緊張した。でも最低限の仕事はできた」と何とかクリア。そこからはしっかりと着をまとめ、予選１位からの王道Ｖを成し遂げた。「正直苦しかった。考えれば考えるほど震えが来た」と相当な重圧を乗り切って頂点に立った。

２０１４年のオーシャンカップ以来のＳＧ戴冠。「長かったし自信も失った時もあったが、この優勝でまだまだやれる気がしてきました。ＳＧを走る限りはグランプリが目標と言い続けてきて現実味を帯びてきた」と言うように、賞金ランキングも４位までジャンプアップ。１２年ぶりのグランプリ出場も見えてきた。グランプリまで残り半年、吉田は強い気持ちで駆け抜けて行く。