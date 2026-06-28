「このまま大きく育つのかな」と思われていた子犬ちゃん。しかし、2年半後の成長した姿がThreadsに投稿されると、「一緒に小型犬界のパリコレ目指しましょう！」「ヨーキー界の冨永愛すぎます！！」などの声が殺到し、記事執筆時点で12,000件もの高評価がついています。

【写真：生後6ヶ月の子犬→『このまま大きく育つかな』と思っていたら…2年半後の『予想外な成長』】

可愛らしかった小さな子犬が…

Threadsアカウント「@f.mitsuo」さまは、「クゥ」ちゃんというわんちゃんの日常が不定期に更新されているアカウントです。

クゥちゃんはヨーキー（ヨークシャーテリア）という種類のわんちゃん。生後6ヶ月の頃は、ころんとした小さな一般的なヨーキーの子犬の見た目をしていたそうです。

しかし、月日は流れ、クゥちゃんもあっという間に2歳5ヶ月に！そんな現在のクゥちゃんの姿は……

2年半後の成長した姿に驚きの声

なんと、子犬の頃には想像できなかった足の長さを獲得したクゥちゃん！これはモデル犬としてランウェイを歩いていそうなスタイル……。

そんなクゥちゃんの美しすぎるスタイルを見た人たちからは「その美脚にうっとりしてしまいました」「私の子も長いですが、さらに長い子初めて見ました」「カッコイイです！」「スーパーモデルみたい！」といった声が殺到しています。

飼い主さんと一緒にドライブすることも好きだというクゥちゃん。ドライブ中も体を伸ばし、そのスタイルの良さを見せてくれることがあるのだとか！

そんな美スタイルを持つクゥちゃんの姿は、Threadsアカウント「@f.mitsuo」さまで紹介されています。

クゥちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@f.mitsuo」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。