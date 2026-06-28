飼い主さんが車で帰宅すると、玄関先に座っているおばあちゃんとトイプードルさんのお姿が…。思った以上に尊すぎる光景が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、ほっこり必至の光景は記事執筆時点で134万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられました。

【写真：車で帰宅したら、玄関先で『おばあちゃんと犬』が待っていて…あまりにも尊い『お出迎えの光景』】

車で帰宅→玄関先で犬とおばあちゃんが…

Xアカウント『@chloechaaaan』に投稿されたのは、あまりにも尊すぎるワンシーン。

この日、車で外出していた飼い主さんが帰宅すると、玄関先であまりにも尊く愛に溢れた光景が繰り広げられていたのだといいます。

思った以上に『尊すぎるおかえりなさい』に絶賛

玄関先に座っているおばあちゃん。そしてそのお膝の上には…トイプードル「クロエ」ちゃんのお姿があったのだそう。

日向ぼっこをしながら、飼い主さんの帰りを待ってくれていたのか…ふたりともが同時に振り返りながら『おかえり～』というかのように目線を向けてくれたのだとか。

まるで絵本の中のような、ドラマのワンシーンかのような…穏やかで優しさに溢れた光景に、飼い主さんも思わず頬が緩んでしまったのだそう。

1日の疲れも一瞬で吹き飛ばしてくれる『家族』『癒し』『優しさ』『愛情』…ポジティブに溢れた光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「良い写真ですね、こんな風になりたい」「こういうかわいい世界だけをずっと見ていたい」「ほっこりすぎて口角上がった」「どんな素晴らしい景色もこの景色には勝てない」「この幸せを守りたい…」「癒しの一コマすぎる」「ものすごく幸せそう」などのコメントが寄せられています。

表情豊かなトイプードルの女の子♡

2021年6月25日生まれのクロエちゃんは、とっても表情豊かで甘えん坊な女の子。とにかく甘えん坊で、常に家族に寄り添って過ごしているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすクロエちゃんの日常は、愛犬との暮らしの尊さを日々多くのユーザーに届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chloechaaaan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。