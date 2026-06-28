生乾き臭よさようなら。梅雨にフル稼働間違いなしな湿気対策アイテム5選【梅雨モノグランプリ2026】

梅雨の時期、日常の困りごとといえば湿気。洗濯物が乾かなかったり、布団がジメッとしたり、服や靴にカビが生えたりと、とにかく日々まとわりつくような湿気に悩まされます。

ポイントはやはり、いかに早く乾かすか。部屋干しせざるをえない洗濯物は風を当てたり除湿機を使ったりしてちょっとでも短い時間で乾燥させることが重要になります。長い時間湿らせていると、カビが発生してニオイのもとになってしまいます。もちろん保管時も注意。梅雨はクローゼットの中も湿気だらけです。除湿剤を使って少しでも湿度を落とすことが肝要になります。また、いつにも増して乾いた時間が短くなる水回りでカビが生えてしまったら、カビ取り剤でキレイにしちゃいましょう。

元々湿度が高い日本において、雨続きで家中が常にしとしと状態な梅雨だからこそ、その対策は必須です。

モノメディア『GoodsPress』主催の梅雨モノグランプリ2026では、梅雨に効く湿気対策アイテムから、とくにオススメの5アイテムを優秀賞に選定しました。

さらにその中から、「GoodsPress」の3媒体（月刊誌、Web、電子版）の編集長3人が大賞を決定します。

▲審査員は左から月刊誌『GoodsPress』編集長・中山剛介、『GoodsPress』統括編集長兼『GoodsPress Web』編集長・澤村尚徳、電子版『週刊GoodsPress DIGITAL』編集長・金子剛士の3名

■気になるのはやっぱり除湿性能

澤村 このスティック型布団乾燥機の「フェーンライト」って、たしか前からありましたよね。

ーーこちらは少しコンパクトになったライト版ですね。最大でセミダブルサイズまで使えます。冬場は冷たい布団を暖めるなんて使い方もできますよ。

澤村 昔の布団乾燥機は膨らむマットを布団の中に敷いてなど面倒でしたが、これは差し込むだけだから本当にラクですよね。

中山 別売りとのことですが、靴の乾燥にも使えるのは助かりますね。

ーー2023年にこちらの初代モデルが登場してからは、似たようなコンセプトの布団乾燥機が一気に増えた印象です。

金子 そうなんですね。たしかにこれならめんどくさがりでもやると思う。

中山 自分のことですか？（笑）

金子 そのとおりです（笑）

ーー梅雨は、布団はもちろんですがやはり洗濯物が最大の問題です。

澤村 衣類乾燥除湿機って、梅雨はもちろん活躍してくれますが、花粉の時季にもいいんですよね。外干しできないので。

ーー季節関係なく一年中部屋干しという人もいますしね。

澤村 うちは海が近いんので、湿気がすごいというのもありますし。

ーーこのパナソニックの衣類乾燥除湿機はタンクも大きめだし下から洗濯物に風を当てられます。

中山 このサイズ感、いいですね。タンクはそこそこ大きいのに、全体のサイズはそこまででもない。

金子 タンクはどこにあるんですか？

澤村 前面の下にありますね。

ーー容量は約2.4Lです。梅雨だと一晩で満タンになっちゃうかもですが。

中山 それでもやっぱりこれだけ大きいと安心感ありますよ。しっかり湿気取ってくれそう。

ーー除湿といえば無印良品の除湿剤はヒット商品です。

澤村 たしかにこれは無印良品っぽいアイデア商品。

金子 濡れちゃった靴に入れておくのもありですね。

中山 湿気吸っても乾かせば何度も使えるんですよね。

ーーそうですね。商品名どおり「くりかえし使える」のでコスパが高い。売れるのも分かります。

澤村 あと、湿気の多い場所に住んでいるので、クリーンプラネットのカビ洗浄アイテムも気になりますね。

中山 水回りのカビは梅雨はとくに気になりますよね。すぐにカビちゃうから。

澤村 そうなんです。手軽にしっかりカビを落としてくれるのは助かります。

金子 黒いカビがキレイになくなると気持ちいいんですよねー。

ーー金子さん、掃除するんですか？

金子 しないけど（笑）

中山 ちなみにこの「カモメファン」は扇風機ではないんですか？

ーー直線的な強い風も出せるので、サーキュレーターとしても使えます。

中山 そういう意味では、暑さ対策兼湿気対策でいいかも。

澤村 扇風機として使いやすいカタチですしね。

金子 ちなみに色はこれだけ？

ーー他にシルバーもあります。

金子 この真ん中の出っ張りはなんですか？

澤村 これ操作部ですね。

金子 あ、しゃがまなくてもいいのか。それはうれしい。

ーーではそろそろ大賞を選びたいのですが、みなさんいかがでしょうか。

中山 やっぱりパナソニックの衣類乾燥除湿機ですね。なんといってもサイズ感がいい。

澤村 私もパナソニックかな。専用機だから除湿機能が強力なのは助かります。

金子 僕もですね。この時期は本当に外に干せないから、いつか欲しいと思っているんですよね。洗濯したのに臭うのはイヤじゃないですか。しっかり短い時間で乾かせるって大事。

ーー満場一致で、湿気対策モノはパナソニックの衣類乾燥除湿機「F-YEX90D」が大賞となりました。みなさん、ありがとうございました。

＜大賞＞

■1年中活躍間違いなしな省エネ除湿機

パナソニック

「衣類乾燥除湿機 F-YEX90D」（実勢価格：5万4450円前後）

パナソニック独自（※1）の“エコ・ハイブリッド方式”で大幅な省エネ性を実現した衣類乾燥除湿機。高さを33.5cmと低く抑え、洗濯物の真下から幅約100cmもの広さに風を送りつつ、除湿してくれます。洗濯物の量に合わせて乾き具合を予測し、自動で運転を停止してくれるので、外出する際も安心して使い続けられます。

除湿能力は1日あたり最大8.5Lで、タンクの容量は約2.4Lあるので、寝ている間に稼働させても問題なし。さらにナノイーXを搭載していて、部屋干しの洗濯物を除菌（※2）し、部屋干し臭も抑制（※3）。置き場所に困らないコンパクトサイズながら、しっかり部屋干しに役立つスペックとなっています。

さらに、送風口のルーバーは水平から下向き約30度にも向けられるので、本体から約50cmの距離に風を送れるので、靴や濡れたバスマットなども床に置いたまま乾燥させられるなど、部屋の除湿から部屋干し、濡れたモノの乾燥にまで1年中使える高機能な1台です。サイズ：W470×H335×D250mm、重さ9.7kg

※1 家庭用の衣類乾燥除湿機において。2つの冷却機構で除湿する方式。2025年10月時点（パナソニック調べ）※2 約6畳空間（吹出口から40僂琉銘屐砲任量7時間後の効果。【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転（衣類乾燥・音ひかえめモード）【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。 ※3 ※【試験機関】近江オドエアーサービス（株）【試験方法】40〜50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転（衣類乾燥・速乾モード）【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。

>> パナソニック「F-YEX90D」

＜優秀賞＞

■差し込んでボタンを押すだけで布団を乾燥

cado

「FOEHN LITE」（1万6500円）

独自の送風技術で、布団に差し込むだけですみずみまで温風が行き渡り乾燥させられる布団乾燥機「FOEHN（フェーン）」のコンパクト版。長さ26cm、重さ400gで持ち運びやすく、海外電圧にも対応しているので旅行や出張先にも持っていけます。

モードは10分の「あたため」、80分の「乾燥・ダニ対策」、120分の「送風」の3種類。2m先まで届く風速ながら、「FOEHN 002」より約32％もの静音性を実現するなど、より使いやすいスペックとなっています。さらに消費電力を450Wに抑えた省エネ設計で、温度過昇防止装置や防火設計など安全性にも配慮。

▲濡れてしまった靴の乾燥に使える「靴乾燥スタンド」（別売り／5720円）

梅雨時の布団はジメジメしがちで、干すわけにもいきません。そんな時、手軽に使える布団乾燥機があると重宝すること間違いなしです。

>> cado「FOEHN LITE」

＜優秀賞＞

■扇風機兼サーキュレーターで部屋干しにも活躍

ドウシシャ

「Kamomefan+c lite 2」（3万3000円）

船舶用プロペラメーカーと開発した、カモメの羽をイメージしたカタチのファンが心地良い風を生み出す扇風機“kamomefan”シリーズの最新作。操作部が台座部ではなく中央付近にあり、立ったままでも操作しやすく、風量を最大にすると最大約23m先まで風が届くサーキュレーターモードとなり、室内の空気循環や部屋干しの乾燥にも使えます。

首振りは上下が上90度〜下10度まで、左右が最大90度まで可能で、3D首振りモードの用意。洗濯物に向けて、さまざまな角度から風を当てられるように。高さは約78cmから93cmまで3段階で調節できます。

▲前ガード中央部を外すと現れるアロマケース

また重さは約2.4kgと軽量で動かしやすく、前ガードと羽根は外せるのてお手入れもラクラク。やさしい風で扇風機として涼を得たり、洗濯物に風を当てて部屋干し時に使ったりと、1日中活躍間違いなしな高機能扇風機です。

>> ドウシシャ「kamomefan」

＜優秀賞＞

■湿気をしっかり吸ったら乾燥させて何度も利用

無印良品

「消臭機能付き くりかえし使える除湿剤 10個入り」（990円）

湿気MAXな梅雨時はクローゼットに置いた除湿剤もあっという間に湿気を取り込んでたぷたぷに。カビさせたくない服があるなら、もうその服専用の除湿剤があったほうがいいかもしれません。無印良品の「くりかえし使える除湿剤」は、ひとつが軽くて小さく、10個まとめ売りされているので、湿気が強いところには多めになどフレキシブルに使えるのがポイント。

使用個数の目安は、靴箱が1個、タンスの引き出しが1〜2個、奥行き60〜70cm程度の衣装ケースが2個で、しっかり乾燥させたいところには個数を増やせばOK。そしてしっかり除湿してもらったら、日陰干しして除湿剤自体を乾燥させれば再度使えるようになります（3年程度で新しいものに交換を）。

またフック穴が空いているので、ハンガーに通せばその服専用の除湿剤にも。靴やバッグに入れられるなど、小さいからこそ使えるシーンはたくさん。10個1パックで販売されているので、気になるところにはたくさん使っちゃいましょう。

>> 無印良品

＜優秀賞＞

■ジメジメで発生したカビは業務用レベルの洗剤で落とそう

クリーンプラネット

「お風呂場のカビ丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional」（1078円）

「エアコンのカビ丸洗浄 Professional」（1408円）

「お布団の防ダニ・消臭 サンシャインミスト」（987円）

「洗濯槽のカビ丸洗浄 Professional」（1639円）

ジメジメする梅雨。ちゃんと掃除していても、とくに水回りはカビが生えちゃうこともあります。そんな時は、業務用洗剤で培われた独自の洗浄処理技術を持つクリーンプラネットの“丸洗浄”シリーズをチェック。

風呂場やエアコン、洗濯槽などカビが生えやすい場所ごとに専用アイテムをラインナップ。さらに布団まわりの防ダニ・消臭ケアに使えるミストもあります。また強力ながらも自然に還る洗浄成分が使われているなど、環境にも配慮した内容になっています。

梅雨の時期に発生したカビを梅雨明け時に落とすのはもちろん、ジメジメが続く梅雨の間にも使っておきたい丸洗浄シリーズ。どれも手間なく簡単に使えるので、今から用意しておくのはアリですよ。

>> クリーンプラネット

>> 梅雨モノグランプリ2026

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web） 写真／坂下丈洋 スタイリング／宇田川 雄一＞

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