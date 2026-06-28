5月に新潟市中央区で、車のボンネットに男性を乗せたまま走行し振り落としたとして、殺人未遂の疑いで19歳の男が逮捕されました。



6月28日に殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の19歳の男です。警察によりますと男は5月7日午前5時すぎ、新潟市中央区弁天1丁目の路上でセダンタイプの乗用車を走らせ、ボンネットに乗っていた50代男性を振り落として殺害しようとした疑いが持たれています。男と50代男性は知人関係でトラブルになり、男が車で立ち去ろうとしたため、男性がボンネットにしがみついたということです。男性は車が数m走行したところで振り落とされ、鎖骨や肋骨を折る重傷を負いました。



警察の調べに対し男は「自己防衛のために車を発進させたかもしれない。相手を殺すつもりはなかった。」と容疑を否認しています。警察が事件の経緯などを調べています。