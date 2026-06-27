芸人の仕事と並行して遺品・生前整理の仕事をしている、お笑いコンビ・こじらせハスキーのドイツみちこさん。「ゴミ屋敷によって命の危機を招いた例もあった」そうですが、それでも捨てることに罪悪感を覚える人の行動を変えるのは難しいと、実感しているそうです。

【写真】「罪悪感にも程がある」まるで漫画の世界のようなゴミ屋敷のリアル（全8枚）

人から見たら不用品も、捨てる判断ができない人

普段はお笑い芸人として舞台に立つドイツみちこさん

── 7年間も遺品整理や生前整理のお仕事をされているそうですが、最近はどのような方からの依頼が多いのでしょうか？

ドイツさん：私の勤めている職場は遺品整理だけでなく、生前整理、片づけ、引っ越しなどさまざまな依頼を受けています。ベースにあるのは「モノが多くて困っている」という理由です。故人の遺品が多すぎて整理できない、高齢者施設に入るのに残ったものをどう処分すればいいのかわからない、両親が片づけできなくなり実家がモノであふれ返っているなど。

若い男性からゴミであふれた部屋を片づけて欲しいという依頼などもありますが、やはり高齢の方からの依頼が多いです。

── みなさん、ご自身で片づけたり捨てたりすることはできないのでしょうか？

ドイツさん：そういう方も多いです。たとえば収集癖がある人は、無条件にストックしていってしまうので、そのモノだけでひと部屋埋まってしまうようなこともあるんです。

もらったお中元やお歳暮を開けずにしまい込んでいる人もいました。本人は後で開けようと届いたモノを決まった部屋に置くのですが、手付かずの箱が身長より高く部屋一面を埋め尽くしていて。食べ物もあるので、虫が発生していたり、箱から食べ物の汁が染み出ている状況でした。

同じように新聞が届くと捨てずに決まった部屋に置く依頼者の方もいて、昭和の日付のものまで、30年分以上の新聞が出てきたときには驚きました。

こういう方に共通して言えるのは不用品が溢れて困っているのに「集めなければいけない」という変な考えに縛られてしまい、捨てたくないと思ってしまっているところです。自分では捨てる判断ができないのですが、第三者が介入して「これはゴミだから捨てよう」と伝えると、「そうか、これはゴミなんだ」と初めて認識して、意外と気持ちを切り替えてくれます。

捨てることへの罪悪感を変えるのは難しい

── モノが多すぎることで自宅のスペースが有効的に使えないといったことはあると思うのですが、遺品整理を7年続けたなかで、片づけられないことによるさらなるトラブル事例などはありましたか？

ドイツさん：少し極端な例ですが、ゴミ屋敷によって命の危険に晒された方もいらっしゃいました。以前、老夫婦が暮らす家の片づけ依頼がありました。場所は高級住宅街なのですが、家はもちろん、駐車場まで不用品やゴミでいっぱい。ネズミやゴキブリもすごく、近隣の人たちも困り果てていたようです。

あるとき、ご夫婦のひとりが自宅で倒れて救急車を呼んだそうなのですが、家が散らかり放題だったので、駆けつけた救急隊員が担架を家の中に入れることができなかったそう。結果的に一命は取り留めたのですが、病院から「救急隊員が入れるように片づけなければ、退院はさせられない」と言われて、家を片づけようと思ったそうです。

他にも、自宅で亡くなったのに、ゴミ屋敷ゆえに周囲からなかなか気づかれず、発見されてもゴミの量が尋常ではないのでご遺体をなかなか外に出せない、ということもありました。

── それはすごい現場ですね。

ドイツさん：普段から片づけておくことが大切なのですが、そうは言っても片づけられない、捨てられない人は実際にいます。なかにはゴミを汚いものと感じておらず、ゴミに囲まれていないと不安という方もいます。

あるとき、娘さんからの依頼でひとりで暮らす高齢のお母さんの家に片づけに伺いました。部屋はゴミで埋めつくされていてお風呂やトイレは使えず、ベッドの上もゴミだらけ。「どうやって生活しているのだろう」と疑問に思うほどの状態でした。

その方はとにかくゴミに囲まれていないと不安で、私たちが片づけを始めても、「どれも捨てて欲しくない」と言うのです。たとえば5年前の使わないカレンダーもです。その方はお金に困っているわけではないので、「捨てたらもう手に入らない」とか、そういうことではないんです。とにかく、私たちがゴミだと思うものが近くにないと不安になってしまう。だから無理に捨てたのですが、その後に拾いに行ってしまいました。

同じようにゴミを捨てるのが不安で、住んでいる家とは別の持ち家にゴミを移動させた人もいました。世代的に捨てることに罪悪感を抱く人も多いのかもしれませんが、そういう方たちの考え方を変えるのはなかなか難しいと感じています。

モノが増えすぎていたら認知症のサインかも

ゴミを捨てることができず、依頼者が所有する別の土地に移動させた

── 今までのお話を聞くと、ご自身だけでなくお子さんからの依頼もあるのですね。

ドイツさん：実はコロナ禍以降、お子さんからご実家の片づけを依頼されることが増えました。というのも、コロナ禍では両親に会いたくてもなかなか実家に帰れない時間が続きました。電話などで連絡はしていて両親の声に元気がないのはわかっていても、会いに行けないことも。それで久しぶりに実家に帰ると、親が認知症になっていて、家がゴミ屋敷になっていたというケースが増えました。

── それはお子さんもさぞかし驚いたでしょうね。

ドイツさん：認知症などになってしまうと食材を買ったことを忘れて何度も買ってしまうため、食べ物が家じゅうにあふれて家に異臭が漂っているということもよくあります。以前にコロナ禍でしばらく母親に会えなかった息子さんからの依頼で、家の片づけをしたことがありました。息子さんはきれい好きだった母親の家がゴミ屋敷のようになっていたことに非常に驚いていて…。実際に片づけをしているとタンスの中にはきれいに畳まれた衣服がしまってあり、息子さんから見た昔と今の母親のギャップはすごいのだろうなと、こちらも切ない気持ちになりました。

── 頻繁に会っていれば、もう少し早く変化に気づけたという悔いも残りますね。

ドイツさん：私自身も両親の様子をたまには見に帰ろうという教訓になりました。実家に帰って両親に変化がないか確認するのと同時に、片づけもするようにしています。年齢を重ねると片づけが億劫になるようで、私の実家もモノが多いです。賞味期限が切れていても気づかないのでそういうものを捨てたり、ひとつあればいいのにいくつもあるモノを減らしたりするようにしています。

「モノが増えすぎているのはもしかしたら認知症のサインかも」「部屋が昔より汚いけれど、体に変化があるのかもしれない」など、実家に帰って部屋の変化に気づくことで、両親の今の状態がわかることもあるかもしれません。

また、両親になにかあったら最後に片づけるのは自分です。そのためにも、できることは今のうちからしておきたいと思います。

取材・文：酒井明子 写真：ドイツみちこ