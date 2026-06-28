6月28日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、武豊騎乗の1番人気、シグレ（牝2・栗東・武英智）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のショパンコンクール（牡2・美浦・岩戸孝樹）、3着にウメヒナタ（牝2・栗東・橋田宜長）が入った。勝ちタイムは1:09.3（良）。

【函館7R】武豊、通算5000勝まであと5勝！ドウアドバンテージで測ったような差し切りV

2歳新馬戦・シグレと武豊騎手

単勝1.3倍の支持に応える

単勝1.3倍の支持を集めた武豊騎乗の1番人気、シグレが危なげない逃げ切りで快勝した。これで武豊騎手は通算4996勝となり、大台の5000勝まであと4勝に迫った。レースではスタートを決めてスッと先手を奪うと、道中は自分のペースでレースをコントロール。終始手応えには余裕があり、直線でも追い出しを待つほどの手応えで後続を寄せ付けなかった。最後までほとんど追われる場面もなく押し切る完勝。単勝1.3倍の期待に応える内容で、ここでは力の違いを見せつける一戦となった。

シグレ 1戦1勝

（牝2・栗東・武英智）

父：Twirling Candy

母：Ferdinanda

母父：Giant’s Causeway

馬主：ケーエスHD

生産者：Ann Mudge Backer/Smitten Farm