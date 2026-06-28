【西部日刊スポーツ杯】白毛馬カルパが鮮やか差し切りV…8番人気の低評価覆す

6月28日、小倉競馬場で行われた10R・西部日刊スポーツ杯（3歳上2勝クラス・ハンデ・ダ1700m）は、田山旺佑騎乗の8番人気、カルパ（牡5・栗東・須貝尚介）が快勝した。1馬身差の2着にアラナコア（牡5・美浦・田中克典）、3着にコスモストーム（牡4・栗東・北出成人）が入った。勝ちタイムは1:45.0（稍重）。

1番人気で川田将雅騎乗、レーティッシュ（牡4・栗東・高橋一哉）は4着、2番人気で西村淳也騎乗、テーオーライマン（牡4・栗東・宮徹）は5着敗退。

ゴール前で力強く抜け出す

田山旺佑騎乗の8番人気、カルパが嬉しい3勝目をマークした。レースでは中団でじっくりと脚を温存し、勝負どころでは大外から徐々に進出。手応え良く前との差を詰めながら直線へ向かった。追い出されると力強い末脚を繰り出し、一歩ずつ先行勢との差を詰める展開に。最後はゴール寸前できっちりと差し切り、8番人気の低評価を覆す見事な勝利を飾った。

カルパ 25戦3勝

（牡5・栗東・須貝尚介）

父：モーリス

母：ブチコ

母父：キングカメハメハ

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：ノーザンファーム