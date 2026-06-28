ヨーロッパでは6月後半から記録的な高温となっています。一方、日本は昨年に比べて極端な高温の日は少なくなっています。ただ、この先梅雨明け以降は日本でも暑さが復活しそうです。

ヨーロッパは記録的な高温

6月後半は、ヨーロッパでは記録的な猛暑が続いており、27日はドイツを中心に、40℃前後まで気温が上がりました。



ここ数日の気温を見てみると、24日にはパリ・オルリー空港で40.6℃、26日はフランクフルトで40.1℃など、危険な暑さが続き、健康に被害が出るような深刻な猛暑となっています。





一方で、昨年6月は統計開始以来一番の高温となった日本では、今年は40℃を超える暑さには達していません。

6月下旬 日本は平年より気温が低く凌ぎやすい気温に

昨年の6月は記録的な高温でした。全国153の気象台等のうち122地点で、月平均気温が6月として歴代1位の高温となりました(6地点のタイ記録を含む)。名古屋市や京都市など、10の主要都市で、6月として最高気温35℃以上の猛暑日日数が最多となりました。



今年の6月はというと、猛暑日は6月1日と21日の2日、計4地点にとどまりました。

また、6月23日から6月27日までの平均気温は、全国的に平年を下回り、梅雨寒となりました。



ただ、凌ぎやすい暑さはまもなく終わりを迎えそうです。

7月は高温傾向 暑さへの心構えを

気象庁の1か月予報によりますと、7月4日頃からは、北日本から西日本は平年より気温が高く、沖縄は平年並みか平年より高いと予想されています。



平均気温ですので、日ごとに気温の差はあるものの、これまでのような凌ぎやすい気温とはいかないようです。

沖縄は梅雨明け間近とみられ、梅雨明けと同時に夏本番の暑さとなるでしょう。



日本気象協会の梅雨明け予想よりますと、関東甲信から九州南部の梅雨明けは7月中旬頃、東北や北陸は7月下旬頃です。平年並みか平年より早い見込みです。

これまでが比較的過ごしやすい気温だったため、急な暑さによる熱中症が起こりやすい状況です。体調を崩さないよう、日常生活の中で、運動や入浴をすることで、汗をかき、体を暑さに慣れさせましょう。