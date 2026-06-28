人気アニメ「ガールズ＆パンツァー」シリーズの公式スピンオフ作品「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」のイベント「もっとらぶらぶカーニバルです！」が２８日、東京・有楽町朝日ホールで行われた。

同シリーズは２０１２年１０月にテレビシリーズが放送開始。女子高生たちが戦車に乗って戦うという斬新な設定と、キャラクターたちが織りなすハートフルなドラマで人気を博してきた。最新シリーズである「最終章」シリーズが２０１７年から展開され、「最終章」第５話が今年１０月９日に上映開始となる。

イベントはキャストトーク、クイズ、オリジナルピクチャードラマ、スペシャルミニライブなどてんこもりの内容。主人公・西住みほの声優を務める渕上舞は楽曲「おやすみなさいの続きです！」を披露。「こうやってイベントっていう形でみなさんにお会いするのは久しぶりで、終始楽しませていただきました。本当に楽しみがぎゅっと詰まったイベントになった」と話した。

イベントには声優の川澄綾子、生天目仁美、大地葉、高森奈津美、主題歌アーティストのＣｈｏｕＣｈｏ、佐咲紗花も登壇した。