タレントのキャシー中島さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。2009年に肺がんのため29歳の若さで死去した長女七奈美さんへの思いをつづりました。



【写真】29歳…肺がんで亡くなった七奈美さん

モデルでジュエリーデザイナーだった七奈美さんは2008年11月、ダンサーの男性と結婚。新婚生活をスタートさせたばかりの2009年2月、風邪をこじらせ病院で検査を受けたところ、肺がんが発覚。闘病を続けていましたが、7月7日午前0時20分、都内の病院で亡くなりました。



キャシーさんは「2月に告知をされ、亡くなってしまうまでの5ヶ月間！ 毎日毎日、祈りました。願いました。変わってあげたいと何度も思いました」と当時を振り返り、亡くなった当日のことは「7月7日午前0時過ぎ、7日になるのを待っていたかのように、私たちの大切な娘は空に旅立ちました」と記しました。



現在の思いについては、「7月が近づくと、心がザワザワしてきます わざと忙しくしていても、あの日のことが突然 頭の中に帰ってきます もう18年も経っているのに、納得していません。どうしてなの！ なんで七奈美なの！ 今も心の中で問いかけています。どうにもならないってことはわかっているのに」と胸の内を吐露。



「今でも納得していません！それでも時は優しく私を包んでくれました。そして家族が私を前に進ませてくれました」とし、夫で俳優の勝野洋さん、次女で女優の雅奈恵さん、長男で俳優の洋輔さんへ感謝を伝え、「今笑顔でいられるのは家族のおかげです。そして優しい言葉をたくさんくださった皆さまのおかげです。ありがとうございました」「もう大丈夫です。でも、この時期だけ七奈美を思い泣かせてくださいね 明日になったらまた忙しい私に戻ります」と気丈さも見せました。



キャシーさんは28日、投稿を更新。笑顔の顔写真を公開し、「復活しました。いつもの私になりました」と報告し、ファンらに向けて「優しい温かいコメントをたくさんいただいて、本当に嬉しかった みなさんの言葉が私に寄り添ってくださって とっても幸せです ありがとうございました」と感謝を述べました。