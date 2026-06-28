【近所のパート、あり？なし？】暗黙のルールでしょ！配慮不足のママ友にモヤ＜第1話＞#4コマ母道場
子育ての手が離れてくると、パートをはじめるママたちも少しずつ増えてくるもの。とはいえ、子育てとの両立は大変。近場で働くことも多いでしょう。しかしそんなママたちを、あまり歓迎していない人もいるようで……？
第1話 どこに行っても知り合いが！
【編集部コメント】
今回のお話の主人公は、小学1年生の子どもをもつエリナさん。子どもが大きくなればなるほど、働きに出るママが増えるのは当然のことなのかもしれませんが、なんだかエリナさんは不満げな様子です。コンビニにファミレスに、ふらっと行くような場所にばかり知り合いがいて、気が休まらないと感じているそう。「みんなが行く場所でパートするなんて配慮が足りない」「そういう場所では働かないのが暗黙の了解」とこれ見よがしにママたちに強く話していますが……みなさんはこの考え方、共感しますか？ それとも「それは言いすぎ」と思う派ですか……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第1話 どこに行っても知り合いが！
【編集部コメント】
今回のお話の主人公は、小学1年生の子どもをもつエリナさん。子どもが大きくなればなるほど、働きに出るママが増えるのは当然のことなのかもしれませんが、なんだかエリナさんは不満げな様子です。コンビニにファミレスに、ふらっと行くような場所にばかり知り合いがいて、気が休まらないと感じているそう。「みんなが行く場所でパートするなんて配慮が足りない」「そういう場所では働かないのが暗黙の了解」とこれ見よがしにママたちに強く話していますが……みなさんはこの考え方、共感しますか？ それとも「それは言いすぎ」と思う派ですか……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙