国会報告

今回は衆議院議員で自民党の瀬戸隆一さんです。

【写真を見る】【国会報告】瀬戸隆一氏（衆・自民）「防災への対策に力を入れ 防災庁の設置準備も進める」

＊2026年6月27日（土）RSKイブニングニュースで放送

――飲食料品の消費税引き下げについて議論が進んでいますが、瀬戸さんのお考えはいかがでしょうか

（瀬戸 隆一さん）

「やはり物価高が進んでおりますので、子育ての方、高齢者の方に対する負担は、相当重いものがあると思います。それに対する対策をしっかり、政府は打っていかなければならないというふうに考えてます。そのためには、本来であれば、給付付き税額控除がいいかと思うんですが、なかなかその制度設計に時間がかかりますので、まずは消費税を引き下げるということで、対応をすべきというふうに考えてます」

「防災への対策」を進める

――瀬戸さんが今の国会で力を入れていらっしゃることについて教えていただいけますか

（瀬戸 隆一さん）

「今ちょうど、復興副大臣兼内閣府の副大臣を拝命いたしております。そういった中で、福島の復興は、これは、しっかりと国として責任を持ってやっていかなければならない。これは、やっていくんですけども。それと同時に、特にこの、南海トラフ地震が来たときの対策ですね。これをやらなければならないというふうに考えています。そのために今ちょうど防災庁の設置準備をしておりまして、これについて進めております。特に香川県は、南海トラフ地震が来たときに、四国が孤立するかもしれない。また、高知、徳島が甚大な被害を受けるかもしれない。そういった中で、香川県が、その四国の、防災の拠点になるというふうに考えています。その拠点としての位置づけ、こういったものをしっかりとしていかなければならないというふうに考えています。防災備蓄基地とかですね、そういったことも含めて、しっかりやっていく必要があると考えてます。また、この空港につきましては、この高松空港というのは津波が起きても、残る空港、山にある空港ですので。そこに、霧が起きても、閉鎖されない空港、災害に強い空港を目指して、CAT－Ⅲ（キャットスリー）というシステムを導入するということを今、今年度から進めていって、より強靭な香川県を作るため、前に進めて、四国を作るためにも、進めていきたいというふうに考えてます」

「防災庁の設立を進める」

――国会の会期末まで1か月を切っています。瀬戸さん、ひと言、意気込みをお願いします

（瀬戸 隆一さん）

「国会もあと少しになりましたが、まずは防災庁の設置の法案、今国会で議論されています。これを、法律を、しっかり通すということをやっていきたい。また、もう1つですね、実際に防災庁を、この秋頃、設立するという話になってますので、これをしっかりと進めていきたいというふうに考えています。また、これから皇室典範の改正とか、また、選挙制度改革、そういった議論が行われることになっておりますけども。こういったことについても、しっかりと、国のために何がいいのかという観点から、前に進めていくということで頑張っていきたいというふうに考えてます」