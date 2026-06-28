ラグビーのニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックス（MAB）の選手6人が6月28日、千葉県柏市を訪問し、太田和美市長（46）や柏ラグビースクールの子どもたちと交流した。

同市の三井ガーデンホテル柏の葉ゲートスクエアプラザで行われたイベントでは、スクールの子どもたち51人が、ニュージーランド代表やMABが試合前に行う儀式「ハカ」を披露。MABの選手もハカで応え、「ラグビー愛を感じた。キアオラ（ありがとう）」と子どもたちを称えた。

柏市とニュージーランドラグビー協会は、2019年W杯日本大会でニュージーランド代表オールブラックスが、同市でキャンプを張ったことから交流が始まった。24年には、同市柏の葉地区を拠点に街づくりを進める三井不動産と同協会がパートナーシップ契約を締結。MABの来訪は、24年に続く2度目だった。

柏市は、高校ラグビーの強豪、流通経大柏があるほか、リーグワン2部のNECグリーンロケッツ東葛（7月からJR東日本グリーンウォリアーズ東葛）のホームタウンの1つ。柏ラグビースクールは100人以上の子どもが所属し、全国でも珍しい女子のラグビーチーム「千葉フロックスかしわ」がある。

23年には、ラグビー発祥といわれる英国のパブリックスクール「ラグビー校」の姉妹校「ラグビ―・スクール・ジャパン」が開校。太田市長は「柏市はラグビーが盛んな街」とアピールする。

リーグワンでは、来季からJR東日本に母体が移ったグリーンウォリアーズ東葛が、引き続き同市の柏の葉公園総合競技場をホームスタジアムにする予定。太田市長は「プロチームがあるホストタウンは大きい。もっとラグビーで盛り上げていけるように頑張ります」と話した。