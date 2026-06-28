南沙良のクールな印象がらり…ヘソ出し姿 一方、家にこもっていた過去も告白
俳優・南沙良（24）が、27日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY（アナザースカイ）』（毎週土曜 後11：00）に出演した。
【オフショット複数】『アナザースカイ』ベトナムを満喫する南沙良
南は、今年に入り『万事快調〈オール・グリーンズ〉』『禍禍女』の主演2作を含む4本の映画が公開され、先日開催された北米最大級の映画祭「第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）」で「ライジング・スター賞」を受賞した。
演じる役柄からクールでミステリアスなイメージもあるが、『アナザースカイ』では家族旅行の思い出の場所であるベトナム（ダナン、ホイアン）を13年ぶりに訪れ、等身大の素顔を披露した。
バナナボートではしゃぎ、恐竜・メガロドンなど巨大生物への偏愛ぶりも明らかに。SNSでは「沙良ちゃんってこんな明るくノリが良い子だったんだ！」「クールな印象だったけど、素直で可愛すぎる！」などの声が寄せられた。
また、番組では10代の頃に抱えていた知られざる苦悩について初告白。モデル時代は、周囲と自分の容姿を比べて激しい劣等感にさいなまれ、家にこもっていた時期もあったという。その際、父親に「オリジナルでいなさい！」と声をかけられたことが、現在の飛躍につながった。番組の最後には、母親からのサプライズの手紙に思わず涙を流す場面もあった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【オフショット複数】『アナザースカイ』ベトナムを満喫する南沙良
南は、今年に入り『万事快調〈オール・グリーンズ〉』『禍禍女』の主演2作を含む4本の映画が公開され、先日開催された北米最大級の映画祭「第25回ニューヨーク・アジアン映画祭（NYAFF）」で「ライジング・スター賞」を受賞した。
バナナボートではしゃぎ、恐竜・メガロドンなど巨大生物への偏愛ぶりも明らかに。SNSでは「沙良ちゃんってこんな明るくノリが良い子だったんだ！」「クールな印象だったけど、素直で可愛すぎる！」などの声が寄せられた。
また、番組では10代の頃に抱えていた知られざる苦悩について初告白。モデル時代は、周囲と自分の容姿を比べて激しい劣等感にさいなまれ、家にこもっていた時期もあったという。その際、父親に「オリジナルでいなさい！」と声をかけられたことが、現在の飛躍につながった。番組の最後には、母親からのサプライズの手紙に思わず涙を流す場面もあった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。