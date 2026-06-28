20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2006年1月8日掲載「世なおしトーク あれこれ（9）」＞

きょうは新年の初めにふさわしい希望の持てる明るい話をしましょう。一部で景気回復の情報も流れているようですが、まだまだそんな実感は到底感じられません。講演会を開くたびに、私のもとにも「会社から突然リストラされた」「不景気で給料をカットされた」、ひいては「日本は一体どうなるのか」「将来が不安で生きていく自信がない」「私は弱い人間。死んでしまいたい」などの悩みを抱える大勢の人が足を運んでくれます。

でも、そんな人たちに私は必ず「あなた、今こうして生きてるでしょ、私とちゃんと話をしているでしょ。本当に弱い人間だったら、もうとっくに死んでますよ」と話します。誰しもオギャーッと生まれてこのかた、はしかにもかかったでしょうし、学校に入ればイジメにもあったでしょう。対人関係、家庭でのトラブル、自分自身のトラウマとの闘い、お金の苦労など、いろいろあったことでしょう。しかし、病気や精神的なストレスで命を落とすこともなく、現にちゃんと存在している、生きている。それって立派に強いという証拠です。大丈夫、弱ければとっくに病気か自殺でこの世にいないんだから。

だから、マイナスばかり見るんじゃありません。だって、終戦直後の日本をふり返ってごらんなさい。それこそ食べるものも、着るものもない。住む家、寝る場所もない。あの悲惨な状況を思い起こせば、よくみんな生きてきたと思いますよ。どうってことない。不景気どころの話じゃありませんよ。戦後は、すき焼きなんぞ食べようものなら３年ぐらい近所の噂になったんですから。肉なんか食べたくても食べられない。それが今は食べ過ぎていかに減量するかですって、贅沢（ぜいたく）千万ですよ。

物だってあふれかえっているでしょう。ＯＬの部屋には、着きれない数の洋服、高級ブランドのバッグやアクセサリーがゴロゴロ転がっている。これでなんの文句があるっていうんですか。バチが当たりますよ。あの時に比べれば、今は天国。テレビもくだらないバラエティー番組をやめて、これから終戦直後の日本の映像を流して、当時がどれほどつらかったか、逆に現代がいかに素晴らしいかを再確認させたほうがいいのです。嘆いたり、不平不満を口にする前にもう一度自分の生活を見直すべきなのです。

では、終戦の焼け野原から今日の繁栄まで、日本をここまで盛り上げたのは誰の力なのでしょうか？政治家、官僚、日本の政府、アメリカ、それとも大企業…。とんでもない。復興の立役者は、多くのサラリーマンであり、中小企業の自営業者であり、さまざまな商品を開発した技術者です。まさに「プロジェクトＸ」の世界です。そういう人たちがコツコツと、そして、馬車馬みたいに働きづめで高度成長を支えてきたのです。下請けのさらにその下請けの人たちの涙と汗の歴史が、日本経済を押し上げてきたのです。大企業はその甘い汁を吸うだけ。

ここ数年、日本はもうダメだ、ダメだと言われ続けています。かつての経済力も衰え、政治は相変わらずの三流。世界一と言われた治安も乱れ、凶悪犯罪も多発している。確かにいろんなことが悪化しているのは事実。でも、いくら悪くなっているとはいえ、過度に悲観することはありません。それは、地獄のような焦土からよみがえった日本人１人１人の底力があるからです。その力を信じて進むことです。決してインカ帝国のように滅びることはありませんから。

日本人の生命力、再生力は、ものすごいものがあるのです。ですから、いたずらに付和雷同することはありません。