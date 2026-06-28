TBS野村彩也子アナ、ほっそり二の腕際立つノースリショットに反響「爽やかで透明感半端ない」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/06/28】TBSの野村彩也子アナウンサーが6月27日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開した。
【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「品のある美しさ」ノースリニット姿
野村アナは「After rain… 雨が多い毎日だけれど そんな雨も好きになったりする 雨上がりの静寂の中で呼吸するのも〇」とコメントし、写真を投稿。色とりどりの花と緑をバックに、肩口からウエストまで縦にフリルがあしらわれているグレーのノースリーブニット姿では、スラリとした二の腕を見せている。
この投稿に、ファンからは「爽やかで透明感半端ない」「品のある美しさ」「花に負けない華やかさ」「透き通るような美肌」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「品のある美しさ」ノースリニット姿
◆野村彩也子アナ、ノースリ姿公開
野村アナは「After rain… 雨が多い毎日だけれど そんな雨も好きになったりする 雨上がりの静寂の中で呼吸するのも〇」とコメントし、写真を投稿。色とりどりの花と緑をバックに、肩口からウエストまで縦にフリルがあしらわれているグレーのノースリーブニット姿では、スラリとした二の腕を見せている。
◆野村彩也子アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「爽やかで透明感半端ない」「品のある美しさ」「花に負けない華やかさ」「透き通るような美肌」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】