MEGBABY「台風来ると思って昨日大量に食材買って」手作り肉じゃが披露「味が染みてて美味しそう」「ボリュームたっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】モデルで実業家のMEGBABYが6月27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】三代目JSBメンバーの元パートナー「栄養満点ですね」糸唐辛子トッピングした肉じゃが
MEGBABYは、「台風来ると思って昨日大量に食材買っておかずたくさん作ろうと思ったら台風来てない？とりあえず肉じゃが作っております」とコメントし、手作り料理の写真を複数枚投稿。フライパンいっぱいに作った肉じゃがを公開した。また器に盛り付ける際には糸唐辛子をトッピングし、「肉じゃがは少し辛めに作ってます」とコメントしている。
この投稿に「辛めの肉じゃが良いですよね」「味が染みてて美味しそう」「ボリュームたっぷりですね」「肉じゃが食べたくなりました」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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【写真】三代目JSBメンバーの元パートナー「栄養満点ですね」糸唐辛子トッピングした肉じゃが
◆MEGBABY、手作りの肉じゃが披露
MEGBABYは、「台風来ると思って昨日大量に食材買っておかずたくさん作ろうと思ったら台風来てない？とりあえず肉じゃが作っております」とコメントし、手作り料理の写真を複数枚投稿。フライパンいっぱいに作った肉じゃがを公開した。また器に盛り付ける際には糸唐辛子をトッピングし、「肉じゃがは少し辛めに作ってます」とコメントしている。
◆MEGBABYの投稿に反響
この投稿に「辛めの肉じゃが良いですよね」「味が染みてて美味しそう」「ボリュームたっぷりですね」「肉じゃが食べたくなりました」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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