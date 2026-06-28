杉浦太陽、自宅での第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「パチパチの仕草が可愛すぎる」「そっと背中を支えてる手が優しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】俳優の杉浦太陽が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅での次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「カメラ目線完璧」自宅で手を叩く0歳次女
杉浦は、ハート付きの笑顔と家の絵文字をつけ、自宅での夢空ちゃんの姿を公開。自身の横の床に座った夢空ちゃんが手を叩くような仕草をしており、その背中を支えている腕が写されている。
この投稿に、ファンからは「パチパチの仕草が可愛すぎる」「カメラ目線完璧」「天使がいる」「家にいるのが楽しみになりそう」「そっと背中を支えてる手が優しい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆杉浦太陽、自宅の夢空ちゃん公開
杉浦は、ハート付きの笑顔と家の絵文字をつけ、自宅での夢空ちゃんの姿を公開。自身の横の床に座った夢空ちゃんが手を叩くような仕草をしており、その背中を支えている腕が写されている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「パチパチの仕草が可愛すぎる」「カメラ目線完璧」「天使がいる」「家にいるのが楽しみになりそう」「そっと背中を支えてる手が優しい」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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