元ABCテレビの東留伽アナウンサー（29）が2026年6月23日、自身のインスタグラムを更新。黒ドレス姿で29歳の誕生日を報告した。東さんは、東京大学大学院で美学芸術学研究室に所属する、フリーアナウンサーとして知られる。

「これからも自分らしく歩みを進めます！」

東さんは、「パリで29歳の誕生日を迎えました！」と報告し、美デコルテが際立つ黒ドレス姿の自撮りショットや全身ショット、夜景をバックに微笑む様子など12枚の写真を投稿した。「一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開かれる」と気持ちをつづる。最後は「これからも自分らしく歩みを進めます！」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、チューブトップの黒いドレスを着用。街並みを背景に微笑む自撮りショットを披露していた。6枚目では、黒いバッグを肩にかけ、お店の前に立って微笑んでいた。8枚目では、夜の街並みを背景に笑顔をのぞかせていた。

この投稿には、「綺麗ですね〜」「ステキなドレス」「綺麗なデコルテライン」「ドキっとします」「抜群にかわいい」といったコメントが寄せられていた。