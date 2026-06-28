【え、餃子の皮で作れるの!?】包んで焼くだけ！サクサク旨い本格「サモサ」

インドの定番屋台フード「サモサ」は、スパイシーな餡をパリッとした皮で包んで揚げた一品で、やみつきになるおいしさ。実は餃子の皮を使えば、自宅でも手軽に本格的な味が楽しめます。今回は、外食気分を自宅で楽しめるサモサレシピを3つご紹介します。

▼スパイスが本格的な「インド風サモサ」

カレー粉やターメリック、クミンを使ったスパイシーな餡が絶品。じゃがいもとひき肉の組み合わせで食べごたえも十分で、本場のサモサの味わいに驚くはず。揚げたてのサクサク感がたまりません。

▼アレンジ自在な「我が家のサモサ」

じゃがいもと好みの具材を組み合わせて作る、家庭でアレンジしやすいサモサ。餃子の皮を使うことで包む工程が格段に楽になります。具材はしっかり濃いめに味付けるのがおいしさの秘訣。

▼油を使わずに仕上げる「揚げないサモサ」

揚げ油なしでもパリパリ食感が楽しめる、ヘルシーなサモサ。オーブンで焼くことで、カリッとした仕上がりになります。後片づけが楽なのも、毎日の料理では嬉しいポイントです。





餃子の皮があればすぐに作れるサモサ。スパイスの香りが広がって、いつもの食卓がぐっと楽しくなります。どれも手軽なレシピばかりなので、ぜひ自宅で試してみてくださいね。