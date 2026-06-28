お笑いコンビ「銀河ゆめゆめ」が、解散することをメンバーの坂田光（38）が28日、自身のXで発表した。

「ご報告」と題した投稿で、「この度、銀河ゆめゆめを解散することとなりました。7月28日の出番を最後にコンビでの活動を終了致します」と報告。「お互いの想いや信念、人生を尊重し、このような決断となりました」と説明した。

福岡出身の坂田、のぶきよにより、11年に「サンシャイン」の名でコンビを結成。15年にわたるコンビ活動を「この人生で出逢えた全てのことは、とても尊く美しく誇らしいものでした」と振り返り、「皆様のおかげです。本当にありがとうございました」と感謝を記した。

解散後も、ともに活動は続けていく。「2人とも芸人としての活動は続けていくので、引き続き応援していただけたら幸いです」と呼びかけた。また「のぶきよとは地の友達に戻ります」ともつづった。

のぶきよも自身のXで「年々、仕事が減ってからの動き方に温度差が出てきて、どんどん歩くスピードがずれていったことが原因だと個人的には思ってます！」と説明。「そんな中で、余裕もなくなり面白がれることも面白がれなくなっていってしまいました」と、心情を吐露した。

コンビはコントを主戦場とし、「キングオブコント」では4度、準決勝に進出。坂田はR−1グランプリでも22年に準決勝に進んだ。