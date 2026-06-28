28日のボートレース住之江ヴィーナスシリーズ第7戦「第37回アクアクイーンカップ」5日目準優勝戦9Rで、住之江歴代最高配当飛び出した。

レースは清水愛海の2コースから捲りに乗った小芦るり華が3コースから差して先行するも、続く2マークでキャビって失速。追走していた清水は避け切れず大きく流れ、消波装置に接触した。この間に6コースから差した山下奈緒（31＝大阪）が先頭に躍り出て、そのまま1着。地元水面でデビュー初の優勝戦進出を決めた。2着の今井美亜（35＝福井）も29日の最終日12Rで行われる優勝戦に進出する。

3着には小芦が入り、3連単＜6＞＜3＞＜4＞の50万1250円（111番人気）は2023年3月21日の2Rで飛び出した3連単47万2150円（119番人気）を更新する住之江歴代最高配当となった。

なお3着の小芦は不良航法で賞典除外。清水は選手責任外の不完走失格となり、公傷のため帰郷した。

▼山下奈緒 いや〜びっくりしました。地元で初優出ができて良かったです。これで苦手意識がちょっとは取れたかな。（3号艇の優勝戦に向けて）みんな私よりも上手なので、当たって砕けろの精神で行きます。