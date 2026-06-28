十日町市松之山にあるコメどころ「上川手集落」。美しい田園風景に魅せられ移住を決めた家族がいます。自然の恵みにあふれたこの地の原風景を守りたい…。取り組んでいるのは耕作放棄地の活用です。

♦「この原風景を守りたい」神奈川から十日町市松之山に移住した男性

緑豊かな集落にとって、この雨も自然の恵みです。



〈コメ作りをする 村山暁さん〉

「あいにくの雨ですけどね、きょうは恵みの雨ですよ。後輩を育てるために先輩は頑張らなきゃいけないから」





♦商社の営業から農家へ転身！生活に変化が

コメどころ十日町市松之山の上川手集落。5月中旬、コメ作りのベテランに見守られながら、田植え機を進める男性がいました。地域おこし協力隊として、おととし上川手集落に着任した杉山明生さん（43）です。この地域の農業を支える農事組合法人「ナレー二川手」でコメ作りを中心に農業について学んでいます。〈神奈川から移住 杉山明生さん〉「地域の方の信頼も必要だし、やっぱこの人だったら任せてもいいかなと思ってくれないと。」コメ農家としての独り立ちを目指す杉山さん。移住を決めたきっかけは雪国の暮らしを体験するツアーに参加したことでした。〈神奈川から移住 杉山明生さん〉「ここに来た時に、こんなに原風景が残っている地域があるのがすごく感慨深くて、もし農業をやるとしたらこういうところでできたらいいなと思って。」

杉山さんは妻・光代さん（45）と当時小学4年生の娘とともに神奈川県から上川手集落に移り住みました。



光代さんも別の集落で地域おこし協力隊として活動しています。



大学卒業後、東京都内の商社に就職し営業の仕事をしていた杉山さん。



〈杉山明生さん・光代さん〉

「商社時代は、特に平日は夕ご飯をみんなで食べることなんて、まずなかったから。」

「早くても9時ぐらいだったよね。帰ってくるのね。そうすると夕飯の時間ではもうないので。」

「寝るか寝ないかぐらいの時に帰れればいいかなぐらい。」



朝早く家を出て、夜遅くに帰宅。



「家族の時間」が少なかったという日々。



そんな生活が、今では…



〈妻・光代さん〉

「（コーヒーを）ドリップしてくれるんですよね。それを飲むときちょっと幸せを感じてしまって。夫婦の時間というか…家族の時間もそうですけど、夫婦の一緒にコーヒー飲む時間とかいいなって思いますよね。」



ささやかな幸せを感じる時間が増えていきました。



♦娘にも大きな変化

そして、大きな変化がもう一つ。



〈妻・光代さん〉

「娘がね、ちょっと不登校気味だったんですけど。」



移住をする1年ほど前から神奈川県の小学校に通っていた娘が、教室に入れない日が続いていたのです。



しかし、この地域の学校で体験入学をすると。



〈杉山明生さん〉

「まつのやま学園に体験入学したときに、久しぶりに子どもたちと遊んでいる時があって、それを見たときにこっちでもいいかなって思った。」



地元の子どもたちと遊ぶ娘の姿が移住への後押しとなりました。



〈妻・光代さん〉

「今ではほぼ毎日（学校に）行ってるし、今日こんなことがあったとか楽しく話してくれるのを聞くと良かったなぁなんて。」



杉山さん一家は3年間の地域おこし協力隊の任期を終えた後もこの場所で生きていくと決めました。



♦美しい田園風景…その中にある「耕作放棄地」

移住のきっかけとなった美しい田園風景…

しかし、景観を維持するのは決して簡単なことではありません。



〈杉山明生さん〉

「ここのところがもともとは田んぼだったところなんですけど」



美しい集落の一角にある草が生い茂った場所。

元は田んぼとして使われていた「耕作放棄地」です。



〈杉山明生さん〉

「田んぼとか畑は毎年管理して耕うんして種植えて草刈ってって管理してるから、こうやってきれいになってるけど、これだけ10年とか放棄しちゃうとこれだけ雑草が生い茂っちゃってある意味自然にかえっちゃうというか」



今後、放棄地が増えれば景観は損なわれてしまいます。



♦食料の安定供給・クマの生息範囲拡大などリスクが

国は、こうした利用されていない農地を「遊休農地」として調査していて、県内ではその面積は2377ヘクタール（2024年度調査）。



県によりますと、遊休農地が増えることで食料の安定供給が脅かされたり、人の気配が少なくなりクマの生息範囲が広がったりするなどのリスクが考えられるといいます。



県は対策として、効率よく農業を進められるよう「農地の集約化」の支援にも乗り出しています。



♦放棄地を「イチジク畑」として活用

そんな中、杉山さんが農業を学ぶナレー二川手ではある対策を行っています。



背の低い木が並ぶ畑…

こちらに植えられているのは「イチジク」です。



〈杉山明生さん〉

「イチジクの木って寒さとか乾燥に弱かったりするので。ただ豪雪で雪が3、4メートル積もるところだから冬の間に寒さだったり乾燥から雪が断熱材みたいに守ってくれる。」



実は、こちらはもとは田んぼ。



コメ作りにおける条件の悪さなどから、先ほどの草地と同じ「放棄地」となっていました。



〈杉山明生さん〉

「おコメがもちろん一番大事なんですけど、ここに関与してくれる人を増やしたいなと思うとここに来てすぐ食べられるものがあると、外から来た人も気軽に立ち寄ってもらえたりするのかなと。」



♦地域を知ってもらうためのアイテムに！「イチジクビール」を開発

放棄地で栽培されたイチジクを活用してこの集落の魅力を多くの人に。

杉山さんは、あるものの開発を進めてきました。



〈杉山明生さん〉

「上川手のためになることができればいいなと思って活動をしていた中の一つが、今回のこのイチジクのビールの試飲会ということになりました。」



開発したのはイチジクを使用したビール。

地元の企業と協力して作り上げました。



杉山さんも完成したビールを飲むのはこの日が初めてです。



〈杉山明生さん〉

「イチジクの味する？ちょっとイチジクの味する。」



一度は使われなくなり手をこまねいた田んぼ…



集落の人々の手でイチジク畑として生まれ変わらせた努力がより多くの人に届くように。



イチジクを「地域を知ってもらうためのアイテム」に生まれ変わらせました。



〈杉山明生さん〉

「ビールができたというような達成感もあるんですけど、皆さんが飲んでて『おいしい』と言ってる姿を見る方が達成感を感じる」



〈コメ作りの師匠 村山暁さん〉

「もともと彼はコメ作りをしたいということで来てくれたので、私たち上川手集落の後継者不足の大きな解決策になると思って喜んでいたんですよね。それがまた別の産業を起こせるというのはこれから上川手集落を担ってくれる人の大きな武器、励みになると思います。」



♦この原風景をいつまでも… 放棄地を新たなイチジク畑に

6月上旬。

再び、あの場所を訪れました。



〈杉山明生さん〉

「この前まで本当に草とかボーボーでしたからね」



数年もの間、役目を果たさず草だらけになっていたこの場所…



杉山さん、そして集落の農家たちの手で新たにイチジク畑となりました。



〈杉山明生さん〉

「2、3年はたぶん実がつかないと思うので、本当にイチジクとして育つのはもうちょっと先かなとは思うんですけども、もうちょっと大事に育ててあげてかな。」



自然の恵みにあふれた上川手集落。



〈杉山明生さん〉

「やっぱり農業を通して田んぼとか畑をきれいに維持管理をして、この景色をずっと次の世代にも残していきたい。」



この原風景をいつまでも。



次の世代へのバトンが受け継がれていきます。



2026年6月12日「夕方ワイド新潟一番」放送より