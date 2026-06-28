ロサンゼルス・ドジャースは6月26日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）がオールスター戦への出場を決めたことを伝えた。

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MLBはオールスター戦のファン投票（1次）の最終結果を発表。大谷はナ・リーグDH部門で334万1257票を獲得し、6年連続6度目のオールスター出場が決定した。MLB全体で最多得票を獲得するのは自身初となる。ドジャースは祝福のメッセージとともに、特別なビジュアルを公開。大谷の快挙を称えた。



【画像】MLB最多得票でオールスター出場を決めた大谷翔平（画像はロサンゼルス・ドジャースInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「レッドカーペットは、今年はデコピンかな？」「本当にすごいです」「怪我だけしないように注意して頑張ってくださいね」「やっぱ流石の大谷翔平」「大谷さんだと当然と思えて…」「両リーグ最多得票凄すぎます！！」「皆、見たいんだよね！」「二児のパパになり益々ご活躍」「大谷選手の今年の成績なら文句無しの結果だと思います」「ぶっちぎりの1位」「今季は難しいと一時思ったけれど、さすが」などコメントが多く寄せられた。