FIFAワールドカップ2026の日本対スウェーデン戦で解説を務めた林陵平（39）が6月26日、Xを更新。決勝トーナメント進出を決め、日本列島が盛り上げる中、次戦に向けた力強いひと言が反響を呼んでいる。

【画像】長谷部誠「幸せそのもの」我が子を肩車の幸せショット ほっこりする1枚に「大きくなりましたね」「充実していそう」

この日のスウェーデン戦で、日本代表はグループFで2位となり、1次リーグを突破。次なる相手は、約2年8カ月ぶりに代表復帰したネイマール（34）らを擁し、圧倒的な強さでグループCを首位通過してきたサッカー王国・ブラジルだ。これに対し林は、「ブラジルに勝てますよ、今の日本なら」と、サッカー日本代表の勝利に太鼓判を押した。

【画像】決勝トーナメントに進む日本代表にエールを送る林陵平（画像は林陵平のXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「林さんが言うと説得力あるんよ」「W杯でブラジルに勝てば世界の評価も変わるし期待したい！」「林さんの心強いお言葉」「ほんと期待してます！」「ここからが本番 ブラジルに勝とう」「久保間に合ってくれ」「みんな、やるだけ」といったコメントが寄せられている。