Da-iCE、結成15周年記念の完全撮りおろし写真集の発売が決定！200ページ以上の超ビッグボリュームに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが結成15周年を記念した、完全撮り下ろしとなる写真集『＋DOME PHASE』（読み：プラスドームフェイズ）を9月6日に発売することを発表した。

■初のドーム公演を控えたDa-iCEのほとばしる魅力を味わえる1冊に

ファン待望の単独ドーム公演が、ついに決定したDa-iCE。結成15周年を迎え、まさに“DOME PHASE”に突入した彼らの“いま”が堪能できる、写真集の発売が決定した。

今作は世界的に活躍するカメラマン・更井真理が、Da-iCE史上、最高にクールでホットな姿を200ページ以上にわたって撮り下ろした超ビッグボリューム。どこまでも走り続ける5人の、飾らない熱量と、色褪せない遊び心が詰まっている。ぜひ、初のドーム公演を控えたDa-iCEのほとばしる魅力を、本作で味わおう。

また、本作は店舗別や初版限定の特典も充実。初版には1分程度のオリジナルメイキング動画が付属し、セブンネットでは特別限定カバー版が、タワーレコードでは生写真付きの限定版をそれぞれ購入することができる。ぜひ、この機会をお見逃しなく。

■書籍情報

2026.09.06 ON SALE

Da-iCE 15th Anniversary photobook『＋DOME PHASE』

(C)幻冬舎