back numberが完走したばかりのスタジアムツアー映像をサプライズ公開！「どうしてもどうしても / from『“Grateful Yesterdays Tour 2026”at日産スタジアム』」

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国内スタジアムツアーを終えたばかりのback numberが日産スタジアム公演のライブ映像をサプライズ公開した。

■スタジアムツアーを走り抜いたback numberからのファンへのプレゼント

6月28日に開催された熊本・えがお健康スタジアム公演をもって、back numberは国内スタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を完走。自身初にして過去最大規模となる5大スタジアムツアーとして開催された本公演は、各地で大きな盛り上がりを見せた。

そしてファイナル公演後の同日20:00には、6月14日に行われた日産スタジアム公演より「どうしてもどうしても」のライブ映像が、back numberオフィシャルYouTubeチャンネルにてサプライズ公開された。

さらに同日23:00には、本ツアーのセットリストプレイリストも公開される。来場した人はもちろん、足を運べなかった人も、スタジアムツアーの熱量と余韻をぜひ感じてほしい。

なお、日産スタジアム公演はU-NEXTでの独占配信も予定されている。

国内ツアーを完走したback numberは、今後、台北、ソウル、香港で自身初となるアジア公演へと歩みを進める。過去最大規模の挑戦を経て、さらに大きなステージへ向かう彼らの今後に注目だ。

■ライブ情報

『back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”』追加公演

08/22 (土)台北・Taipei Arena

08/23 (日)台北・Taipei Arena

09/12 (土)ソウル・SEOUL KINTEX Hall 9

09/13 (日)ソウル・SEOUL KINTEX Hall 9

09/26 (土)香港・HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

09/27 (日)香港・HONG KONG AsiaWorld-Expo Hall 10

■リリース情報

2025.12.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「どうしてもどうしても」