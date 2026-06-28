TRACK15、初の大阪城音楽堂ワンマンライブ11/1決定！
現在、全国で「TRACK15 ONE MAN Tour」を開催中の、TRACK15。
そのTRACK15が、6月28日（日）Zepp Nambaで開催されたツアー公演内にて、11月1日（日）、『TRACK15 ONE MAN LIVE at 大阪城音楽堂』を開催すると発表した。
バンドの地元でもある大阪での発表に、会場からは大きな歓声が上がり、早くも本公演への期待の高さを感じさせた。
なおチケットは、6月28日（日）20:00より、OfficialFC最速抽選先行がスタート。
公演概要およびチケットの詳細は、TRACK15オフィシャルファンクラブ『15tree』にて確認できる。
■ライブ情報
「TRACK15 ONE MAN LIVE at 大阪城音楽堂」
日程：2026年11月1日（日）
会場：大阪城音楽堂
■ツアー情報
「TRACK15 ONE MAN Tour 2026」
2026年6月25日（木）
会場：Zepp Nagoya
2026年6月28日（日）
会場：Zepp Namba
2026年7月5日（日）
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
「TRACK15 ONE MAN Tour 香川編」
2026年7月12日（日）
会場：高松 DIME
「TRACK15 ONE MAN Tour 北海道編」
2026年8月9日（日）
会場：札幌 cube garden
TRACK15 ONE MAN Tour 宮城編
2026年8月11日（火・祝）
会場：仙台 darwin
TRACK15 ONE MAN Tour 福岡編
2026年9月5日（土）
会場：福岡 BEAT STATION
TRACK15 ONE MAN Tour 広島編
2026年9月6日（日）
会場：広島 Live space Reed