【ヒューストン（米テキサス州）＝星聡】２９日に決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する日本は２７日、米ナッシュビルでの合宿を打ち上げ、決戦の地となるヒューストンに移動した。

畏れ、仰ぎ、背中を追いかけてきたサッカー王国。日本の真の実力が試される一戦だ。

昨年１０月、日本で行われた親善試合では３―２で逆転勝ちし、ブラジル戦初白星を収めた。鎌田（クリスタルパレス）は「ブラジルに昔のような過剰なリスペクトはない。最初から全てを出していきたい」と意気込む。

司令塔である鎌田がポイントに挙げるのは、「リスク管理」だ。ブラジルは世界的に名の知れた選手がそろうが、「攻撃はある程度できると思うので心配していない。やりたいことは、１次リーグよりできる」と自信を見せる。

ただ、ブラジルには世界有数のＦＷであるビニシウスがいる。抜群のスピードを誇り、決定力も非常に高い。スペースを与えれば、一気に崩される危険性がある。鎌田は「一発があるので、攻めている時のリスク管理はすごく大事」と話す。

ドイツのフランクフルトに所属していた時は、主に攻撃的なポジションでプレーしていたが、イングランド・プレミアリーグではボランチに主戦場を移し、ゲームコントロールに磨きをかけてきた。「基本的に（延長を含めた）１２０分で考えているけど、体力をセーブするのではなく、前半から出し切って後につなぐ感覚でやりたい」。決勝トーナメント初勝利へ、開始からタクトを全力でふる。

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初戦で左膝を負傷した久保（レアル・ソシエダード）は、２７日も全体練習には参加せずダッシュなどで終えた。２５日のスウェーデン戦で脚に違和感を訴えて交代した板倉（アヤックス）も別メニューで調整した。