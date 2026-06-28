【FIFAワールドカップ2026】ヨルダン代表 1ー3 アルゼンチン代表（日本時間6月28日／ダラス・スタジアム）

【映像】「FK弾」に大熱狂するメッシ奥さん（実際の様子）

アルゼンチンの至宝が放った劇的な一撃は、最愛の家族の心も大きく揺さぶった。FWリオネル・メッシがワールドカップ新記録となるFK弾を決めた直後、スタンドで観戦していた妻のアントネラ・ロクソさんが歓喜を爆発させる姿が中継に映し出され、ファンから反響が殺到した。

日本時間6月28日、FIFAワールドカップ2026のグループJ第3節でヨルダン代表と対戦したアルゼンチン代表。すでに首位通過を決めていたこともあり、ここまで5ゴールを挙げているメッシはベンチスタートとなった。

しかし2ー1で迎えた60分に途中出場すると、80分に見せ場が訪れる。ボックス手前中央の位置で得たFKで、メッシは短い助走から左足を振り抜いた。低弾道の高速シュートは、敵味方が入り乱れる壁の外側ギリギリをすり抜け、鋭いカーブを描きながら見事にゴールネットを揺らした。

大会史上初となる7試合連続ゴール（前回大会のラウンド16から）、そして通算19ゴール目という金字塔が打ち立てられ、スタジアムが熱狂の渦に包まれる中、中継カメラは観客席へと切り替わる。そこには、背番号10のユニフォームを着た妻のアントネラ夫人の姿があった。

アントネラ夫人は、愛する夫がゴールを決めた瞬間に両腕を高く突き上げて勢いよく立ち上がると、満面の笑みで歓喜を爆発。そのまま横にいた末っ子のチロくんを嬉しそうに力強く抱きしめ、家族で喜びを分かち合っていた。

「子供と抱き合ってるアントネラさん美しすぎたね」の声も

この何とも微笑ましく、そして美しい家族の絆を感じさせるワンシーンには、SNS上のファンも大注目。「奥さんも大喜び！」「観客席の奥さんめっちゃ美人だった」「幼馴染のメッシの奥さんがめっちゃ可愛い」「メッシに声援を送る奥さんのアントネラさんが尊すぎる」「メッシの奥さん綺麗すぎる」「メッシの奥さんと末っ子くんいたあ！」と、その美貌と愛らしさを絶賛する声が相次いだ。

さらに、「メッシの活躍はもちろん、アントネラさん美しすぎて目の保養になる」「アントネラ夫人が4年前と変わってない」「子供と抱き合ってるアントネラさん美しすぎたね」「ニコニコでめっちゃ良いね」と、長年メッシを支え続けるアントネラ夫人の変わらぬ魅力の虜になるファンが続出している。

試合はこのまま3−1でアルゼンチン代表が勝利を収め、グループJを3連勝で首位突破。ラウンド32ではカーボベルデ代表との対戦が決まっている（日本時間7月4日の朝7時キックオフ）。最愛の家族の前でさらなる偉業を成し遂げたメッシは、ノックアウトステージでも観客席のアントネラ夫人を笑顔にするゴールを見せられるか。要注目だ。

（FIFAワールドカップ2026）

