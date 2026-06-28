暮らしを整える方法は人それぞれ。デザイナーで、YouTubeで暮らしのvlogを発信しているasakoさん（40代）は、この10年で家事への思い込みや時間の使い方、ものとの向き合い方を少しずつ見直してきたといいます。すると暮らしがぐっとラクになり、心にも余裕が生まれたそう。今回は、asakoさんに「やめてよかった」3つのことを教えてもらいました。

“スキマ時間の家事”を手放した

私がこの10年でやめてよかったことのひとつ。それが「スキマ時間を見つけたら家事をする」という考えかたです。なんとなく、数分のあき時間があると落ち着かなくて…。

【写真】クローゼットに余白ができた

「待ち時間があるなら、なにかひとつ家事を終わらせよう」

「メールを返す前に、あそこだけふいておこう」

そんなふうに、いつの間にか、あいた時間を家事で埋めることが当たり前になっていました。

でも、あるとき「あき時間は家事のためにあるわけじゃない」と思ったんです。その思い込みを手放してから、暮らしのなかに少しだけ余白が戻ってきました。

たとえば、台所を通ったとき。

以前は、乾かしている保存袋が目に入ると、「もう乾いたかな」とチェックして、乾いていたら片付ける、というそんな小さな家事を1日のなかで何度も繰り返していて。気づけば、暮らしがいつも家事で埋まっていたのです。

そこで私は、細かな家事は朝の台所リセットの時間にまとめてやることに決めました。それ以外の時間は目についてもやらない。保存袋が乾いていてもそのまま、少しくらい散らかっていてもそのまま。放置でオッケーです。

すると、家事の量は変わらないのに、気持ちが随分ラクに。暮らしを整えるための家事に、暮らしそのものが追いたてられなくなりました。

“休みの日だけ遅く起きる”のをやめた

以前は、休日くらいはゆっくり寝ていたいと、平日よりも随分遅くまで布団の中で過ごしていました。でも、休み明けの朝になると体が重くて。いつもの時間に起きるのがつらい…ということがよくありました。

そこで私がやってみたのが、休日も平日と同じ時間に起きること。

最初は少しもったいない気もしたんですが、やってみると意外と心地よく、自分にはこのリズムが合っていることに気づいたのです。起きる時間が一定になると、体のリズムが乱れにくくなるのか、月曜日の朝も以前ほど負担を感じなくなりました。

ほんの少しのことですが、1日の始まりがラクになり、苦手な朝ともちょっとだけ親しくなれた気分です。

休日の朝、いつもと同じ時間に起きて、同じ家事ルーティンで気持ちを整え、そのあとは、自分のためにゆっくり時間を使うことにしています。これが私にとって、心から休息できる方法だったのです。

“いつか着るかもしれない服”を手放した

以前の私のクローゼットには、「いつか着るかもしれない」と残している服がわんさかとあり、気づけば何年も袖をとおしていない服が幅をきかせていました。

ちょっと高価だった服、お気に入りだった服、思い出の服。でも、二度と袖をとおすことはありませんでした。

ある日、1枚ずつ服を手に取りながら、「いつか」は思ったほどやって来ないことを認めることにしたのです。いよいよ手放すタイミングがやってきた、そんな感じでした。

私は、どんなときにどんな服を着たいのか、徹底的に今の自分と向き合う時間でもありました。そうやって、今の自分が着たいと思える服だけを残し、それ以外は手放すことに。

服が減ると、クローゼットの中にゆったりとした余白ができ、そうすると、不思議と扉をあけるだけでうれしくなるのです。服を1枚ずつ大切にしたくなるような、そんな気持ちが芽生えました。

余白ができたのはクローゼットの中だけではありません。ぎゅうぎゅうにつめ込まれていた服と一緒に「もったいない」とか「いつか」の思い込みも手放せたようで、自分の心にも余白が生まれたのです。

クローゼットをあけるたびに感じる小さなうれしさが、今の私にはなによりの心の平和です。クローゼットを整えることは、ただ服を減らすだけじゃなく、今の自分に目を向けること。そんなことを教えてくれた、小さな片付けの時間でした。