俳優・山口馬木也が27日、自身のインスタグラムで意外な姿を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】まさかの肩ぐるま姿も パンダまみれのイケメン俳優

山口は「パンダまみれ」と記し、パンダのぬいぐるみを抱っこした写真をアップした。白い歯をのぞかせて座っているイスもパンダがモチーフになっており、まさに「まみれ」状態。ぬいぐるみをポジションを変えて配置し、バリエーション豊かに「まみれ」ショットを公開した。



突然の展開に戸惑うフォロワーも。「えっ!? どーしたん？」「なぜパンダまみれ？」「なんなんですかー！かわいすぎますよー」などの声に加え、「勝家殿とパンダさん このギャップ！破壊力えぐいです」「イケメンとパンダ♡かわいいです」「可愛すぎます」「嬉しそう～」といったコメントも寄せられていた。



山口は1973年生まれ、岡山県出身。98年にデビューし、2024年の主演映画「侍タイムスリッパー」では日本アカデミー賞の優秀主演男優賞を獲得するなど脚光を浴びた。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の柴田勝家役など、テレビ、映画、舞台など幅広く活躍している。インスタグラムでは趣味のひとつである料理の写真を「馬木也めし」として紹介し、ファンを喜ばせている。



（よろず～ニュース編集部）