『テレ東音楽祭』“他局ドラマメドレー”が「すごい」「エモすぎ」と話題 豪華俳優＆アーティストずらり
テレビ東京系で音楽特番『テレ東音楽祭2026夏』が28日に放送され、“他局ドラマメドレー”が話題を集めた。
【画像】『テレ東音楽祭 2026夏』タイムテーブル
番組冒頭から「さっきまで『ちびまる子ちゃん』を見ていたみんな、集まって！」と呼びかけ、B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」で幕開け。
さらに、伝説ドラマ超名曲メドレーが実現。テレ東の作品だけでなく「TBS・フジテレビ・日テレからお借りしたドラマ映像とともにお送りします」と、懐かしの歌手や俳優たちが続々と登場した。
『3年B組金八先生』『世界で一番君が好き』『HOTEL』『スクール☆ウォーズ』『あすなろ白書』『星の金貨』『東京ラブストーリー』『ADブギ』『ママハハ・ブギ』『デパート！夏物語』『クリスマス・イヴ』『徹底的に愛は…』『君のためにできること』『ひとつ屋根の下』『男女7人夏物語』『同・級・生』『高校教師』などの主題歌が歌われた。
この豪華ステージに視聴者はSNSで歓喜。「他局ドラマも全部あり エモすぎる」」「金八先生出てきたし、他局ドラマ映像出せるなんて凄いなテレ東さん」「出演しているアーティストもすごいけど、当時の（しかも他局）ドラマ出演者まで引っ張り出してくるなんてテレ東すごいな」「テレ東の懐かしドラマ主題歌特集、ほぼ他局ドラマだけど、出てる人が懐かしすぎて目が離せない…あなたも歌うんですか…という」など、多数の声が寄せられた。
【画像】『テレ東音楽祭 2026夏』タイムテーブル
番組冒頭から「さっきまで『ちびまる子ちゃん』を見ていたみんな、集まって！」と呼びかけ、B.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」で幕開け。
さらに、伝説ドラマ超名曲メドレーが実現。テレ東の作品だけでなく「TBS・フジテレビ・日テレからお借りしたドラマ映像とともにお送りします」と、懐かしの歌手や俳優たちが続々と登場した。
この豪華ステージに視聴者はSNSで歓喜。「他局ドラマも全部あり エモすぎる」」「金八先生出てきたし、他局ドラマ映像出せるなんて凄いなテレ東さん」「出演しているアーティストもすごいけど、当時の（しかも他局）ドラマ出演者まで引っ張り出してくるなんてテレ東すごいな」「テレ東の懐かしドラマ主題歌特集、ほぼ他局ドラマだけど、出てる人が懐かしすぎて目が離せない…あなたも歌うんですか…という」など、多数の声が寄せられた。