シンガー・ソングライターの長渕剛（69）が28日放送の「テレ東音楽祭」で、テレビ東京に初出演し、「とんぼ」「RUN」「乾杯」を熱唱した。

「どうもはじめまして、長渕です」とあいさつ。テレビ東京に初めて来たことを聞かれると「いやあ、攻めてるね」と笑った長渕。

1977年のデビューからもうすぐ50年。「これだけ長く続けられた要因はどのようなところに？」と聞かれると「情熱がひとつですね。絶え間なく情熱を注ぎ込めたというところと、もう一つは肉体を強化していくってことですかね」と答えた。

また、「これを食べているからずっとできているんだとか、これが好きなんだ、みたいなものはありますか？」という質問には「やっぱり減量、減量ですから、減量に対してオフ期とオン期っていうのがあるんですけど、僕の場合は一律64キロぐらいにキープしていくような食べ物ですかね」と言い、「発酵ものとか、玄米とか…。卵とかお肉とかありますけどね」と明かした。

ネットでは「長渕剛さんが出るとは、びっくり」「長渕剛かっこよかったな」「メドレー最高だった」「かっこよすぎて魅入ってた」「何歳になってもかっこいい」「最幸 圧巻でした」「69歳!?鍛えてると若々しいな」などの声が多く上がっていた。