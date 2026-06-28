モデルで女優の中村里砂（36）がプロデュースするアイドルグループEDEN（エデン）の公式Xが28日更新され、メンバーの水瀬ひめと、葉月ことはの脱退を報告した。

公式は「この度、メンバーの水瀬ひめにつきまして、重大な規約違反が判明したため、本日付で活動を終了し、グループを脱退することとなりました」と報告。

続けて「葉月ことはにつきましても、今後のマネジメントの継続が困難であると判断したため、本日付で活動を終了し、グループを脱退することとなりました」と発表した。

そして「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「本件に関しましては、本人およびメンバーへの質問や詮索、憶測に基づく噂の拡散、誹謗中傷などの行為はお控えくださいますようお願い申し上げます」と伝え、「引き続きEDENへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、水瀬は自身のXで「突然のご報告となり申し訳ございません。この度、契約解除という形で活動を終了することとなりました」と報告。「応援してくださった皆様、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません」と謝罪した。

そして「約1年という短い期間ではありましたが、アイドルとしての私を応援してくださった皆様には心から感謝しております。皆様と過ごした時間や一緒に見た景色は忘れません。本当にありがとうございました」と思いをつづった。

また葉月は活動休止により心配・迷惑をかけたことを謝罪し、今までの応援に感謝。「体調不良により皆さまに直接感謝をお伝えできないままのお別れとなってしまい申し訳ございません」と伝えた。

そして「私は卒業撤回の発表をした時に、アイドルとしてEDENが最初で最後の場所と決めていたので今後この世界に戻ってくる事はありませんが、EDENで過ごした日々や皆さまからいただいた応援、景色はこの先も一生忘れない宝物です。今後はこの経験を活かし一人の人間として新たな道を歩んでいきたいと思います」と思いをつづった。