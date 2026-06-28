娘さんのお迎えについてきたワンコの反応が、家族愛に溢れすぎていると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「大好きなんだね」「嬉しさ大爆発してる」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬と一緒に『車で娘をお迎えに行った』結果→姿を見つけた瞬間に…家族愛にあふれた『熱烈大歓迎』】

再会の喜び、大爆発！

TikTokアカウント「92kyon」に投稿されたのは、車での娘さんのお迎えについてきたチワックスの「てん」ちゃんのお姿。てんちゃんは、11ヶ月の男の子です。

娘さんの姿が見えると、すぐに助手席で立ち上がり、ソワソワし始めるてんちゃん。ちぎれんばかりに尻尾を振ってキャンキャン鳴いて、娘さんと再会できた喜びを大爆発させています。

止まらない熱烈大歓迎

助手席の窓越しに、指で遊んでくれる娘さんに、てんちゃんはずっと喜びを猛アピール。ママには「うるさいなぁ」と言われてしまいますが、こんな熱烈大歓迎を受けたら、学校や仕事の疲れが全部吹っ飛んでしまいそうです。

娘さんが後部座席に乗り込もうとドアを開けると、てんちゃんの喜びのボルテージは最高潮に。尻尾のブンブンもより激しくなり、ぴょんぴょんとジャンプして、少しでも娘さんに近付こうと必死な様子。

家族愛いっぱいのワンコ

てんちゃんはやんちゃな性格で「天真爛漫」という言葉がぴったりだということから「てん」と名付けられたのだそう。また、背中に立ち上がったくせ毛があり、その部分が天使の羽のように見えるのもとっても素敵です。

家族愛に溢れていて、全力で「嬉しい！おかえり！」を伝えてくれるてんちゃん。愛情豊かなてんちゃんの姿に、多くの人が思わずキュンとさせられてしまったのでした。

投稿には「娘さん大好きなんだね」「嬉しさ大爆発してる」「本当に天使の羽みたい」「嬉しすぎるね～」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられています。

てんちゃんのわんぱくな日常は、TikTokアカウント「92kyon」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「92kyon」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。