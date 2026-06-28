床で酔いつぶれてしまったご主人様を心配！？わんこがそばにきてくれましたが…。その後の予想外の行動が話題を呼び、投稿は21.8万回再生を突破。「可愛すぎる♡」「ナイススリスリ！」「たまらん」といった絶賛のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飲み会から帰宅し、床で酔いつぶれた男性→犬が『心配で寄り添ってくれた』と思いきや…笑ってしまう『まさかの光景』】

酔いつぶれて帰宅するとワンコが…！？

柴犬「福」くんのワンコらしいあるお姿が、TikTokアカウント「sibainufuku」に投稿され話題を呼んでいます。それは飼い主さんが飲み会から帰宅したときのこと。

酔いつぶれて床にバタン！と転がってしまった飼い主さんの元へすかさずやってきた福くん。いつもと異なる様子に心配してくれたのかな…そう思った次の瞬間、福くんは飼い主さんの顔を覗き込むようなしぐさを見せると、豪快にスリスリし始めたそう…！

一心不乱にスリスリする福くんの表情は真剣そのもの。飼い主さんの帰宅を喜んだり、心配しているようには見えません…。いったいこの行動の意味とは…！？

一心不乱にスリスリ…！

飼い主さんをクンクンしてから体をこすりつける福くんは、自分のにおいをつけて『いつものご主人様』に戻そうとしているのかもしれません。さんざんスリスリすると、任務完了とばかりにニヤリと笑ってその場を後にしたといいます。

普段と違うお酒の香りに『これはいつものにおいじゃない！』と反応し、一生懸命スリスリしていた福くん。においの上書き作業をするなんて、愛おしい以外に言葉がありませんね。福くんのいじらしい愛情表現は、多くの人にとびきりの笑顔を届けたのでした。

この投稿には「最っ高ですね」「可愛すぎる」などのコメントのほか、「部活後とかよくやられてました(笑)」「これされるの本当に好き！」といった多くの共感コメントも寄せられました。

可愛すぎる撫でてアピール♡

自分のにおいに戻そうとスリスリするほど愛情豊かな福くんの、甘えん坊な姿もご紹介！どうしてもナデナデしてほしい福くんは、飼い主さんの腕をクイッとお鼻で持ち上げて撫でてアピールをするのだとか。

さらなる悶絶なポイントは、思ったように腕が上がらないと、何度もお鼻で持ち上げること。真剣なお顔でおねだりするのもたまりません…！

ビビりな性格だという福くんですが、大好きな人への愛情はまっすぐなんですね。感情豊かな福くんと一緒なら、毎日が幸せですね♡

TikTokアカウント「sibainufuku」には、福くんとご家族の優しい日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sibainufuku」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております