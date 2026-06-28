【テレ東音楽祭】新人アナ・鈴木芹里乃、生中継デビュー 伝説のアイドルたちを紹介
テレビ東京の新人アナウンサー・鈴木芹里乃が、28日生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演し、“アナウンサーデビュー”を果たした。
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。鈴木は、中継パートを担当し、「きょうがデビューなので頑張ります！」とフレッシュにあいさつ。
さらに早見優、松本伊代、アグネス・チャン、国生さゆりらそうそうたる顔ぶれと並び、「アイドル黄金時代を彩った伝説の歌姫の皆さんにお越しいただきました」と紹介した。
【画像】豪華！これまでに発表された『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト【複数】
テレ東音楽祭は2014年の放送開始から今回で16回目を迎える。今年は9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。鈴木は、中継パートを担当し、「きょうがデビューなので頑張ります！」とフレッシュにあいさつ。
さらに早見優、松本伊代、アグネス・チャン、国生さゆりらそうそうたる顔ぶれと並び、「アイドル黄金時代を彩った伝説の歌姫の皆さんにお越しいただきました」と紹介した。