能力で救った独りぼっちの少女。だが、繁華街で起こった問題はさらに過激化する／サイコアイズ（第1話）
『サイコアイズ』（カトウタカヒロ/小学館）第3回【全23回】
【漫画】『サイコアイズ』を第1回から読む
X(旧Twitter)にて17万いいね&2869万インプレッションを叩き出した超話題作！ 「人の縁」が視えてしまう主人公・渡辺経。その能力故に人を避け引きこもり、自堕落な生活を送っていた…。ある日、経は警察官・善の職質を受けた末に自らがサイコアイズという能力者であることがバレてしまう。すると強引に警察の超重要捜査に巻き込まれ事件解決に向けた一翼を担う事に…!? これは、鬱屈した日常を送る一人の青年が、同じく異能の眼を持つ師と出会い、自分の運命と世界を変える物語！ 「ジンメン」「ギュゲスのふたり」の作者・カトウタカヒロが贈る、異能の眼×師弟×警察アクション『サイコアイズ』をお楽しみください！
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X(旧Twitter)にて17万いいね&2869万インプレッションを叩き出した超話題作！ 「人の縁」が視えてしまう主人公・渡辺経。その能力故に人を避け引きこもり、自堕落な生活を送っていた…。ある日、経は警察官・善の職質を受けた末に自らがサイコアイズという能力者であることがバレてしまう。すると強引に警察の超重要捜査に巻き込まれ事件解決に向けた一翼を担う事に…!? これは、鬱屈した日常を送る一人の青年が、同じく異能の眼を持つ師と出会い、自分の運命と世界を変える物語！ 「ジンメン」「ギュゲスのふたり」の作者・カトウタカヒロが贈る、異能の眼×師弟×警察アクション『サイコアイズ』をお楽しみください！