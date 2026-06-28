6月28日、小倉競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（牝・芝1800m）は、西村淳也騎乗の1番人気、サリエンテ（牝3・栗東・池添学）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にメイショウピリカ（牝4・栗東・本田優）、3着にコンバットペスカ（牝5・栗東・角田晃一）が入った。勝ちタイムは1:47.3（良）。

2番人気で幸英明騎乗、グランドオーパス（牝3・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。

危なげなく押し切る

西村淳也騎乗の1番人気、サリエンテが未勝利戦に続く連勝を飾った。レースでは好位2番手でスローペースの流れに乗り、終始余裕のある手応えで追走。勝負どころでも慌てることなく直線へ向かった。4コーナーで早めに先頭へ立つ積極的な競馬を見せると、そのまま後続を寄せ付けず危なげなく押し切り。人気に応える堂々たる内容で2連勝を決めた。同馬はサリオス、サラキア、サフィラなど重賞ウイナーを兄姉に持つ良血馬。血統馬らしい安定した走りで、さらなる飛躍を期待させる一戦となった。

サリエンテ 5戦2勝

（牝3・栗東・池添学）

父：キズナ

母：サロミナ

母父：Lomitas

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム